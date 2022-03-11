〈油價波動〉單日震幅過於激烈 布蘭特、西德州原油期貨保證金提高逾30%

俄羅斯入侵烏克蘭之後，石油市場陷入史上數一數二劇烈波動的時期，這使部分交易員退居場邊觀望，而芝商所 (CME)、洲際交易所 (ICE) 最近紛紛調高保證金。

本周迄今四個交易日當中，布蘭特原油期貨 (Brent) 有兩個交易日單日震幅達每桶 20 美元，刷新歷史紀錄。平常一天只要震盪 5 美元，就足以讓交易員縮手，更別提當前如此大幅度波動帶來的效應。

油價的劇烈震盪反映在各種指標上。舉例來說，主要原油期貨的未平倉合約在最近幾天降到六年低點，顯示交易員正在撤離風險。從布蘭特原油、西德州中質原油 (WTI)、柴油到汽油期貨，有多達數十億桶合約遭平倉。

不尋常的價格波動，正促使交易所提高融資保證金，此舉等於提高買賣的成本。光是過去一周，CME 就把首月 WTI 的保證金調高逾 30% 至 1.2 萬美元，熱燃油的保證金一口氣提高超過 70% 至 1.55 萬美元。

無獨有偶，ICE 歐洲期貨交易所也把 5 月布蘭特原油的融資保證金比率調升 32%，周五 (11 日) 生效，柴油保證金也提高。

當流動性銳減，原油市場更容易出現狂野走勢，任何有關烏克蘭局勢或石油輸出國家組織 (OPEC+) 成員國的風吹草動，都會讓油價在短短幾分鐘暴漲暴跌。

原油選擇權市場的波動性如今上升到兩年高點，目前交易員為選擇權定價的每日波動幅度為 5 美元。

大宗商品基金 Northern Trace 投資長 Trevor Woods 說：「過去 20 年來，大宗商品已實現波動性只有兩次比現在高。」