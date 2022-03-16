美國政府沒錢買藥了？新冠藥面臨斷供威脅

美國白宮周二（15 日）示警，如果國會不再挹注更多資金，政府最快 5 月底就會被迫停止供應新冠單株抗體藥，也沒有足夠資金提供更多加強劑。

拜登政府官員在一系列簡報和信函中警告議員，在本月缺乏新資金的情況下，單株抗體藥供應將在 5 月耗盡，針對免疫功能低下人群的預防性藥物供應，將在 7 月用完。

白宮已要求國會立即提供 225 億美元的緊急資金，用於對抗疫情，但在遭共和黨和部分民主黨議員反對後，在上周議員通過的最新政府撥款法案中，這項資金已被刪除。

白宮發言人莎琪 (Jen Psaki) 表示，若緊急資金無法到位，美國將面臨「嚴重」後果。

莎琪說：「國外病例正在增加，科學和醫學專家已明確表示，未來幾個月美國的病例可能也會增加，等到情況變得更糟時再提供資金，一切就太晚了，我們現在就需要資金。」

目前英國、德國的新增確診病例再度回升，中國也面臨 2020 年以來最嚴峻的疫情。

一位不願透露姓名的美國政府官員表示，政府計劃在 3 月 25 日與阿斯特捷利康簽約，可能會採購數十萬劑單株抗體藥物，但若政府缺乏新資金，將不得不縮減或取消採購計畫。

這名官員說：「如果不趕快獲得額外資金，數千名患者可能會失去治療機會，這些公司也會沒有動力繼續投資這些藥物的研發和生產。」

美國官員表示，如果美國民眾需要接種第四劑疫苗，或打針對特定變種病毒的疫苗，政府也需要新資金。目前政府的採購劑量，不足以讓所有人打第四劑疫苗。現在美國需要下單，以確保疫苗在未來數月送達。