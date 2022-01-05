郭明錤：玉晶光奪Meta高單價貼合訂單 成元宇宙新商機大贏家

天風證券分析師郭明錤今 (5) 日出具最新報告指出，玉晶光 (3406-TW) 取得 Meta 臉書 (FB-US) 新款高階 VR 裝置的高單價貼合訂單，不僅可顯著挹注旺季營收與獲利表現，更可望降低過度依賴手機鏡頭的風險，玉晶光同時取得蘋果、Meta 與索尼等一線品牌的 Pancake/Fresnel 透鏡訂單，看好玉晶光搭上元宇宙領先優勢將延續數年。

郭明錤表示，預期 Meta 將在下半年中發布新款高階 VR 頭戴裝置 Oculus Quest 3，估計 2022 年出貨量為 100 至 200 萬部。Quest 3 是首度採用 Mini LED 面板的 Meta VR 裝置，Mini LED 可提供更佳的沉浸式體驗，供應商為夏普及 JDI。

郭明錤指出，玉晶光除生產 Pancake 透鏡，還需負責貼合 Pancake 透鏡與 Mini LED 面板，若再包含來自相機鏡頭的貢獻，每個 Quest 3 對玉晶光的營收貢獻約 80 至 85 美元或更高，此營收貢獻大約等於 45 至 55 個以上的高階 7P 鏡頭。

郭明錤重申，蘋果的 AR/MR 頭戴裝置會延後到 2022 年底，較顯著的出貨量須至明年首季，因此有利於玉晶光縮小與取得 NPI 的揚明光的 Pancake 透鏡生產良率差距，目前玉晶光的生產良率已趕上揚明光的水準，有利訂單比重提升與營收成長。

郭明錤表示，當大立光 (3008-TW) 還在尋找新成長動能時，玉晶光已成為元宇宙 Pancake/Fresnel 鏡頭的全球領導廠商，因為高單價 Pancake/Fresnel 透鏡對使用者體驗與頭戴裝置外觀設計有直接影響，因此成為 AR/VR 最關鍵的光學零組件，此訂單提供了手機鏡頭廠商新的成長機會，而玉晶光則是最大贏家。

郭明錤預期，Meta 的 VR 將在 2022 年成長約 30%，達 1200 萬部，有利玉晶光整體營收與非手機業務快速增長；Sony 的 PS5 VR 自下半年開始出貨，玉晶光與歌爾為高單價 Fresnel 透鏡供應商 (兩者各取得一半的訂單比重)，此訂單也有助於玉晶光淡季不淡。