郭明錤：大立光專利戰勝出可望拿下中國一線品牌客戶長單 最壞時間已過

天風證券分析師郭明錤今 (20) 日出具最新報告指出，大立光 (3008-TW) 最壞時間已過，由於專利戰成功，對中國一線品牌手機出貨可望大幅成長；大立光則不評論相關事宜。

郭明錤最新報告強調，根據調查，大立光近期已與某一線中國手機品牌簽署採購 LTA (Long term agreement)，這是大立光第一次與中國品牌簽署 LTA，簽約前大立光對該品牌 2022 年鏡頭出貨量約年衰退 15-20%，簽約後可望一舉跳升至成長 20%。

郭明錤根據先前案例指出，大立光 2018 年與 Samsung 簽署 LTA 後，對 Samsung 鏡頭出貨在 2019-2021 年的年均複合成長率 (CAGR) 達 33%，高於同期手機出貨衰退 1-1.5%。，預估大立光與其他中國手機品牌簽 LTA，大立光也將同樣受惠，在中國市場鏡頭出貨，自歷年來衰退改為成長。

郭明錤預估，展望 2022 年，大立光來自新訂單的成長驅動包括 Tesla、元宇宙、iPhone 鏡頭升級與 iPhone VCM。

郭明錤強調，大立光與該中國一線品牌簽署 LTA ，具有高度示範性且意義重大，意味著未來大立光與其他中國品牌很有可能簽署 LTA，可預期出貨中國品牌將顯著改善 。

郭明錤在報告中強調，在美國華為禁令前，華為是大立光最重要的中國鏡頭客戶，佔大立光營收 30-40%，美國華為禁令後，華為在中國市佔率流失到到其他中國品牌，其他中國品牌因對鏡頭規格要求低於華為，導致大立光供應比重減少，儘管各廠升級光學規格，大立光受惠程度不僅不大，甚至在中國市場出貨及營收逐年衰退，也造成大立光營收、獲利下滑。

且基於各種政治與市場相關考量，大立光過去很難與中國品牌們達成專利和解協議，郭明錤認為，近期大立光與該中國一線品牌廠簽署 LTA ，則可視為是一個里程碑，可見未來大立光與其他中國品牌簽署 LTA 的機率大幅提升，可望重拾成長動能。

郭有錤指出，大立光是全球手機塑膠鏡頭專利佈局最完整的企業，後進者很難避開大立光的專利。若品牌商採購侵犯大立光專利鏡頭，大立光可對品牌商提出侵權告訴並禁止品牌商銷售手機。和解方式是品牌商與大立光簽署 LTA，內容主要是品牌商承諾對大立光採購鏡頭的最低數量與產品組合。

展望 2022 年，郭有錤指出，大立光來自新訂單的成長驅動包括 Tesla、元宇宙與 iPhone 鏡頭升級與 VCM。受惠 Tesla 快速成長，大立光在 2022 年的 Tesla 鏡頭出貨將年成長 70-80%，且大立光為 Apple AR/MR 頭戴裝置相機鏡頭最大供應商，未來將持續受惠元宇宙硬體出貨成長。

就大立光出貨蘋果手機鏡頭，郭明錤報告中強調，蘋果 2022 年下半年推出的新款 iPhone ，將採用 4800 萬畫素，以及 2023 年 iPhone 將採用潛望鏡，未來 2 年 iPhone 相機鏡頭的持續升級，也有助大立光市占、營收與獲利成長。

而且，郭明錤指出，大立光 iPhone VCM 將自今年下半年開始出貨，並持續在 2022 年貢獻營收與獲利，預測大立光 2023 年將擴產 VCM 產能，有利市占再提升。