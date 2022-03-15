華航去年獲利暴增 EPS 1.67元 擬配息0.836元創17年來新高

華航 (2610-TW) 今 (15) 日公布去年財報，全年稅後純益達 93.8 億元，創 2011 年來新高，年增幅高達 6599.93%，每股純益(EPS) 1.67 元，其中，華航第四季大賺 78.25 億元，每股純益 1.39 元，創單季新高；在去年獲利高飛的利基下，董事會通過擬配發現金股利 0.836 元，為 2005 年來新高，配息率 50%，以今日收盤價 26.3 元計算，現金殖利率約 3.18%。

華航第四季合併營收 471.67 億元，年增 58.46%，營業毛利 132.86 億元，年增 221.69%，毛利率 28.17%，年增 14.29 個百分點，營業利益 102.46 億元，年增 270.56%，稅後純益 78.25 億元，年增 261.93%，改寫單季獲利新高紀錄，每股純益 1.39 元。

華航去年合併營收達 1388.41 億元，年增 20.47%，營業毛利 233.54 億元，年增 128.54%，毛利率 16.82%，年增 7.95 個百分點，營業利益 149.68 億元，年增 585.22%，營益率 10.78%，年增 8.88 個百分點，稅後純益 93.8 億元，年增 6599.93%，每股純益 1.67 元，主要是因第四季獲利爆衝。

華航董事長謝世謙表示，全球航空業持續受新冠疫情影響，華航維持「貨運為主、客運為輔」的經營策略，透過多角化銷售全力衝刺貨運營收，並提高整體貨機使用率，去年貨運運能較疫情前成長 24%，推升貨運營收全年達 1245 億元，年增 52%，創歷年來新高。

由於整體客運市場未見復甦跡象，華航把握貨運傳統旺季和歐美節慶購物商機，透過 21 架全貨機輔以客機腹艙載貨，第四季單季貨運營收 432 億元，年增 67%。

而客運方面，由於各國邊境管制維持緊縮，華航全年客運收入仍減少 76 %。

展望今年，華航指出，貨運市場力攻急貨、高價貨包機，以持續提升獲利能力，隨著 777F 新機引進，有助增添成長動能，將視市場需求和整體運能布局，擴大越洋線營運規模，並善用新獲配航權爭取延遠商機，適時評估調整客貨機運能與航網，並與當地航空業者進行聯航合作。

客運方面，華航不諱言，在航空燃油價格上升的情況下，長程客運航線營運充滿挑戰，將以審慎樂觀態度因應，除維持主幹航線以因應剛性需求外，配合各國防疫政策密切關注市場需求，逐步重啟航點或增加班次。

為配合 A321neo 新機引進，華航將先強化復甦的區域航線產品，後續將視我國邊境及轉機限制鬆綁，陸續投入東北亞、東南亞和兩岸等航線營運，為疫後重啟做好準備。

華航持續優化機隊，今年將有 2 架 777F 陸續引進，全貨機機隊將增至 23 架規模，而新購買的 4 架 777F 貨機也將於明年起陸續到位，2024 年交付完畢；至於全新引進的 A321neo 客機，規劃今年交機 8 架，成為區域航線主力機種。