華航、長榮航2月營收穩健增 亞歐線運價有望再攀升

航空雙雄華航 (2610-TW) 和長榮航 (2618-TW) 今 (10) 日雙雙公布 2 月合併營收，華航年增 28%、長榮航年增近 50%，兩大業者前 2 月營收成長達 40-55%，顯示空運市場仍熱絡，展望後市，華航認為，俄烏戰爭造成部分航班減少，亞洲往返歐洲艙位需求熱絡，估將使運價提升。

華航 2 月合併營收 106.8 億元，月減 25.08%，年增 28.12%，累計前 2 月合併營收 249.35 億元，年增 43.59%。

長榮航 2 月達 86.9 億元，月減 18.44%，年增 49.71%，累計前 2 月合併營收 193.44 億元，年增 54.72%。

華航指出，2 月逢農曆春節假期，工作天數減少，不過，由於出口艙位需求強勁，維持高裝載率，運價也保持高檔，貨運收入仍有 92.93 億元，年增 28.69%，而客運收入 7.33 億元，年增 25.95%，反映各國邊境管制鬆綁，運能逐步恢復。

華航觀察到，近期市場仍受海運塞港、缺工和供應鏈中斷等問題干擾，為求交貨時效，電子產品、半導體設備、傳產和車材等高價急貨，持續尋求包機載運，帶動包機市場熱絡。

為因應知名車廠歐美增產計畫，華航規畫自夏季班表起放大歐美運能布署，以因應強勁汽車零件運送需求，並持續爭取包機商機。

另一方面，華航 3 月初與日方攜手合作，開啟琉球那霸機場近一年來的首班國際航班，華航特別派遣 A330-300 客機飛航琉球 - 台北載貨，協助琉球當地農林水產品出口，接下來也將視當地市場需求不定期飛航，透過多角化銷售策略增添營收。

此外，對於近來俄烏爆發戰爭，華航強調，華航客貨運班機飛航路線皆未飛越烏克蘭和俄羅斯領空，因此航班均維持正常，不過部分主要航空公司相繼停航或減少歐洲航班，使市場運能驟減，推升亞洲往返歐洲艙位需求，進而帶動市場運價提升。

受戰事影響，各地救援物資運送需求湧現，華航已增加歐線運能，並協助運送救援物資，後續將密切觀察戰事演變，機動調整航網。

客運部分，華航已積極為後疫情時代旅運需求準備，並隨夏季班表逐步布局，整體客運運能相較第一季將增加 20-30%。