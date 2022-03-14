長榮航3架B777-300ER將客改貨 添貨運運能10%

長榮航 (2618-TW) 今 (14) 日經董事會通過，將與以色列航太工業公司 (IAI) 簽約，自 2025 年起陸續執行 3 架波音 777-300ER 客機改貨機工程，屆時旗下波音 777F 貨機機隊將達 11 架，貨運運能可增加約 10%，期透過調整客貨運營收比重，提升整體競爭力。

長榮航總經理孫嘉明表示，疫情考驗航空業經營的韌性，經重新檢視機隊規劃，並看好未來航空貨運市場需求，因而委託 IAI 將 3 架波音 777-300ER 客機改裝為全貨機，以提升貨運運能和收益。

波音 777-300ER 客機改貨機具有容積大的特性，最大貨運酬載為 100 公噸，略少於可酬載 106 噸的 777F 貨機，但因機身較長，貨艙容積可達 2.8 萬立方英呎，高於 777F 貨機的 2.3 萬立方英呎，容積率增加近 25%，適合載運目前最具市場成長性的電商貨品。

由於 777F 貨機適合於載運重貨，777-300ER 3 架客機改貨機機型加入營運後，將可讓長榮航貨機機隊的調度，更具靈活並增進營運效益。

以色列航太工業公司總部位於以色列特拉維夫，擁有近 70 年的維修和客機改貨機等經驗，過去長榮航於 2007 年間有多架波音 747-400 客機、747-400 Combi 在此進行貨機改裝工程。