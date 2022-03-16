兩樣情 中華車獲利創高擬配息5.5元 裕日車EPS降至10年來低點

裕隆集團旗下中華車 (2204-TW)、裕日車 (2227-TW) 公布去年財報，獲利兩樣情，中華車稅後純益 41.82 億元，創 2006 年來新高，每股純益 (EPS)7.67 元，為歷史新高，而裕日車因業外挹注動能減緩，每股純益 10.09 元，為 2011 年來低點。

由於中華車 EPS 創高，中華車董事會擬配發每股現金股利 5.5 元，配息率 71.7%，以 15 日收盤價計算，現金殖利率 8.86%。

中華車去年合併營收 311.25 億元，年增 0.8%，營業毛利 49.39 億元，年增 0.64%，毛利率 15.87%，年減 0.02 個百分點，營業利益 20.4 億元，年增 14.8%，營益率 6.55%，年增 0.8 個百分點，稅後純益 41.82 億元，年增 27.6%，創 2006 年來新高，每股純益 7.67 元，則是歷史新高。

而裕日車去年合併營收 246.68 億元，年減 16.83%，營業毛利 28.14 億元，年減 31.28%，毛利率 11.41%，年減 2.39 個百分點，營業利益 1.23 億元，年減 58.91%，營益率 0.5%，年減 0.51 個百分點，稅後純益 30.26 億元，年減 53.74%，每股純益 10.09 元，創 2011 年來新低。

裕日車去年受到缺車和進口車搶市占的影響，本業呈現衰退，同時，中國轉投資事業因車用晶片短缺、出貨受阻，挹注裕日車業外收入也較前一年度衰退約 50%，不過，隨著今年車用晶片逐漸緩解，業外收益動能可望轉強。

中華車表現明顯強勁，主要是因商用車受疫情影響相對較小，整體銷售佳，以菱利增加近千台最多，再加上代工收入及零件收入增加。

此外，中華車業外認列福建奔馳、裕隆和其它轉投資公司獲利也增加。

中華車強調，面對市場需求變化、全球環境趨勢和產業競爭，CMC 近年積極致力於發展新能源車型和各項關鍵技術，持續投入新世代整車、智慧駕駛和三電系統等相關技術研發，並將展現在未來新車型產品上，目標今年內外銷台數四輪 4.4 萬台、二輪 8600 台。