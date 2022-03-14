長榮航去年大賺66億元 年增近3倍 創歷年次高

長榮航 (2618-TW) 今 (14) 日公布去年財報，全年稅後純益達 66.08 億元，年增 296.59%，創歷年來次高，僅次 2010 年，每股純益(EPS)1.31 元，則是 3 年來高點，而長榮航董事會通過擬配發現金股利 0.6 元，配息率 45.8%，以今日收盤價 29.6 元計算，現金殖利率 2.03%。

長榮航去年大賺 66 億元，其中，第四季稅後純益達 71.78 億元，創單季新高紀錄，每股純益 1.42 元，則創 2011 年第一季以來新高。

長榮航第四季合併營收 342.17 億元，年增 61.98%，營業毛利 115.39 億元，年增 338.75%，毛利率 33.72%，年增 21.27 個百分點，營業利益 90.09 億元，年增 2454%，稅後純益 71.78 億元，年增 2454.45%，改寫單季獲利新高紀錄，每股純益 1.42 元。

長榮航去年合併營收達 1038.72 億元，年增 16.65%，營業毛利 193.25 億元，年增 125.83%，毛利率 18.6%，年增 8.99 個百分點，營業利益 103.58 億元，年增 1352.27%，營益率 9.97%，年增 10.9 個百分點，稅後純益 66.08 億元，年增 296.59%，每股純益 1.31 元，在第四季大賺下，一口氣扭轉前三季虧損態勢。

長榮航說明，貨運去年獲利動能強勁，貨運營收達 852 億元，年增 70.3%，全年載貨量 86 萬噸，年增 21.8%，貨運承載率 93.9%，年增 6.1 個百分點，單位收益成長 38.4%。

隨著全球經濟復甦，商品庫存回補顯現，加上海運塞港外溢效應，航空貨運需求強勁，長榮航仍積極擴充運力，去年第四季完成 3 架 777 新貨機引進，貨機機隊由 5 架擴大至 8 架，並利用客機客艙空間載貨，有效挹注貨運運能。

另一方面，受疫情影響，客運需求谷底震盪，去年客運營收 78 億元，年減 68.4%，載客數 29 萬人次，下滑 87.4%，客運承載率僅 20%，不過，單位收益成長 106.4%。

展望後市，長榮航表示，將持續滾動檢視航班，維持骨幹航線營運，並落實防疫工作，精進數位化和自動化服務，為日後市場復甦奠定良好的基礎。