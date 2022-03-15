〈俄烏衝突〉俄羅斯周三恐倒債 經濟學家：不至於釀金融危機 但應留意兩風險

俄羅斯 1998 年 8 月債務違約曾引爆金融危機，當時美國避險基金業者 LTCM 瀕臨倒閉、聯準會 (Fed) 緊急要求華爾街銀行紓困，如今這層威脅再度逼近，俄國價值逾 1 億美元債券將在本周三 (3 月 16 日) 到期，各界關注是否會再次重擊全球市場。

俄國本周三將有 1.17 億美元的美元計價債券到期，俄國財政部周一表示準備付款，但因為無法取得美元，將以盧布支付。分析師指出，若無法在 30 天寬限期內用美元付息，形同倒債。信評機構惠譽 (Fitch) 上周大砍俄國信評，只比違約高一級。

不過凱投宏觀新興市場經濟學家 William Jackson 說，違約是象徵性的，目前看來對俄羅斯和其他國家不太可能有重大影響，儘管有兩個地方需要留意。

Jackson 表示，對俄國來說，倒債最大代價將是被孤立在全球資本市場之外，或者至少在很長一段時間內都須承擔高額的借貸成本，但是目前為止的一連串制裁已經造成同樣的打擊。

國際貨幣基金 (IMF) 總裁喬治艾娃 (Kristalina Georgieva) 也表示，俄國雖然有錢償債，但金融機構和央行受到一連串制裁，代表俄國無法動用資金，俄國違約不再是「不可能」發生的事件。但 IMF 認為不至於引發全球金融危機，理由是雖然銀行業在俄國曝險約達 1200 億美元，卻沒有系統性關聯。

對外國投資人來說，俄羅斯違約的風險大致已經反映在價格上。俄國美元計價的主權債券價格早已一落千丈，目前價值僅 20 美分。

俄羅斯美元計價主權債價格。灰色為 2022 年 4 月 4 日到期、黑色為 2023 年 9 月 16 日到期、紫色為 2043 年 9 月 16 日到期。資料來源: Refinitiv

多家媒體也報導，債權人早已大幅減持部位。凱投宏觀的 Jackson 說，俄國非住民持有的俄國外幣主權債務「規模相對小」，約 200 億美元。

兩大潛在風險：機構未知曝險、俄企違約

不過，Jackson 指出俄國倒債仍有兩個值得留意的風險。首先，在整體數字下，仍可能有某家具系統性重要風險的機構持有大量俄國主權債，這就可能在全球金融市場帶來蝴蝶效應。

第二，俄國的主權債違約可能是俄國企業違約的前奏，而俄國企業的外部債務規模遠超過主權債。

俄羅斯外部債務，統計至 2021 年 9 月為止，左至右分別為企業、銀行、政府、央行。資料來源: 凱投宏觀

Jackson 說，雖然各國不斷加重制裁力道，但目前俄國企業還能持續償債債務，只是若交易中斷、制裁擴大且經濟陷入嚴峻衰退，俄國企業違約的可能性就會升高。