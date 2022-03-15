〈俄烏衝突〉美國通報盟邦 北京有意提供俄國軍事援助

美國政府官員透露，俄羅斯請求北京提供地對空飛彈等軍事援助，以支持俄國攻打烏克蘭，而華府已通報盟友，北京似乎對軍事援助持開放態度。

英國金融時報報導，兩名美國官員表示，華府已透過外交電報通知盟友，俄國已向中國請求提供五種軍事援助，包括地對空飛彈、無人機、情報設備、裝甲車及後勤車輛。

美國國務院向歐亞洲盟友發送的外交電報，並未具體說明北京可能援助莫斯科到何種程度，也未指出任何時間。

美國一名高階國防官員不願透露北京是否已提供軍事援助，但表示五角大廈正密切關注局勢發展。這位國防官員說，在這場戰爭中，如果中國真的選擇支持俄國，中國很可能會自食惡果。

俄國的要求和中國的回應為白宮敲響警鐘。美國官員相信，中國正試圖援助俄羅斯，但表面上中國官員公開呼籲以外交途徑因應俄烏戰爭。

金融時報上周日就披露俄國請求北京提供軍事援助的消息，對此中國駐美大使館發言人劉鵬宇說：「從未聽說過此事」，他表示，烏克蘭的局勢令人擔憂，中國的首要目標是避免烏克蘭形勢惡化，甚至失控。

白宮國家安全顧問蘇利文周一與中共中央外事委員會辦公室主任楊潔篪在羅馬舉行會談，就美中關係面臨的一系列挑戰進行討論，白宮表達對中俄結盟的擔憂，強調保持開放溝通的重要性。