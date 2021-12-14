〈默克擴大在台投資〉未來5-7年投資170億元 建置電子材料新產線

國際電子材料大廠默克 (Merck) 今 (14) 日宣布，未來 5 至 7 年將在台投資 170 億元(約 6 億歐元)，建置電子材料事業新產線，作為「向上進擊」成長計劃的一環，預期此次投資將增加 400 個工作機會，在台員工人數成長超過 1 倍。

電子科技事業執行長凱. 貝克曼 (Kai Beckmann) 指出，半導體是所有電子產品的核心，台灣更是供應鏈核心位置，默克將持續協助供應鏈解決半導體缺料問題，並強化對台灣的承諾，成為本土最在地化的夥伴。

凱. 貝克曼表示，默克今年 9 月宣布「向上進擊」成長計畫，將在全球投資 30 億歐元，約合新台幣千億元，推動公司前瞻材料業務成長，並加大力道投入研發，帶動公司在半導體、顯示器領域持續擴張，而此次在台投資 6 億歐元，相當於整體投資額的五分之一。

凱. 貝克曼預計，此次是默克有史以來在台最大投資案，預計將用於擴大高雄的生產基地，也強化在台研發與生產能力，期望透過在台生產、減少碳足跡，也符合公司減少環境衝擊最小化的理念。

台灣默克集團董事長李俊隆表示，台灣默克員工自 32 年前的不到 100 人，現今已超過 1000 人，藉由此次投資可望協助整體產業發展，與台灣半導體產業攜手並進、向上進擊，感謝科技部、南科管理局、經濟部創造良好的投資環境。