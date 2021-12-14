高雄招商再傳捷報 德商默克加碼投資

繼晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 宣布投資高雄後，市府招商再傳捷報，台灣默克 (MRK-US) 今 (14) 日下午將公布加碼投資台灣計畫，高雄市長陳其邁表示，高雄未來將是默克集團在亞洲的家，市府會與默克攜手建立完整的生態系，相信高雄會是最好的合作夥伴。

經濟部工業局指出，在台積電磁吸效應下，德商默克、美商科林研發 (Lam Research)、美商應材、日商艾爾斯 (RS Technologies) 及荷商艾司摩爾 (ASML) 等都加速在台布局，鎖定台積電 5 奈米以下，甚至備受矚目的 3 奈米先進製程留在台灣逾 5000 億元的投資商機。

台灣默克董事長李俊隆去年上任時宣布，未來 5 年在高雄的投資金額將超越過去 10 年，而默克集團除了投資高雄的半導體材料外，也有投入顯示面板材料，桃園廠的 OLED 材料已在今年量產。

台灣默克今天下午將舉行投資台灣記者會，由默克集團執行董事暨電子科技事業體執行長貝克曼博士、台灣默克集團董事長李俊隆博士共同主持，陳其邁及經濟部次長陳正祺也將出席記者會。

除了默克外，全球先進材料及製程方案供應商英特格 (ENTG-US) 先前也宣布，將擴大在台投資，設立的全新並具備最先進技術的廠區，未來三年投資額將增至 5 億美元，約合新台幣 140 億元，預期該廠區全面營運後，可創造年營收約 5 億美元，同時將在明年新增約 100 名具工程背景和製造相關經驗的人才。