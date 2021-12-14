〈默克擴大在台投資〉新廠明年底完工量產 全力支援半導體客戶

國際電子材料大廠默克 (Merck) 今 (14) 日宣布，將在台投資 170 億元，建置電子材料新產線，其中新廠房預計今年 12 月開始興建，並在 2022 年底開始供應台灣與亞洲客戶所需的產品，全力支援半導體客戶發展。

默克集團執行董事暨電子科技事業體執行長凱 ‧ 貝克曼表示，隨著全球數位化腳步加快，現今市場對創新半導體與顯示器的需求前所未見。特別是台灣晶圓代工在全球市占率超過 60%，在這波成長中扮演不可或缺的角色。

默克將透過更多本土化的創新與製造量能，盡公司所能支持台灣與全球客戶，迎上此次成長浪潮，成為客戶最本土化的國際合作夥伴。

台灣默克集團董事長李俊隆表示，默克此次投資目標是加強本土製造與研發能力，過去台灣僅聚焦在沉積材料的生產，其他 7 大關鍵步驟的材料，則是透過不同國家的分公司製造生產，再運送至台灣供應給客戶。

不過，隨著新冠疫情、永續環境等因素，以及貼近客戶需求等，默克將把更多產品線拉至台灣，甚至還有新開的產品線首次就在台灣生產，以先進製程材料占大多數。

李俊隆補充，默克在半導體產業鏈完整涉略前段晶圓製程與後段封裝中的 7 大關鍵步驟，包括摻雜、圖形化、沉積、平坦化、蝕刻、清洗、以及封裝等技術，也為晶圓廠提供特殊氣體與化學供應設備解決方案。

默克此次投資計畫將分為數個階段，首先，默克明年將在南部科學園區的高雄園區新建一個超過 15 公頃的生產中心，為全球首座半導體材料大型生產與應用研發中心 (Mega Site)，並依照產品的不同期程依序開始生產。

此新建設施將囊括全系列半導體解決方案產品，包含薄膜材料、特殊氣體、圖形化與平坦化材料等，為半導體先進製程提供關鍵的製造材料，而現有高雄廠也將拓展電子材料供應系統、生產及研發量能，並新增特殊氣體與化學材料儲存與輸送系統的前瞻產品線。

默克也規劃在新竹地區整合與升級半導體研發的能量與核心能力，設立整合式研發中心，提供橫跨半導體全製程的量能與專業，為客戶提供更快速、更有效率的服務。研發中心發展的第一步，即是在今年擴張化學機械平坦化技術研發與應用實驗室。

另外，默克顯示器材料解決方案作為電子科技事業體不可或缺的一部分，也是本次投資計畫的重要一環，將會持續投資於非傳統的顯示器科技，並擴大顯示圖形化材料的產能，以強化在台顯示器材料的量能。