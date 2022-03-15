福貞-KY新竹廠揭牌 今年營收將突破百億

製罐廠福貞 - KY(8411-TW) 回台投資首站落腳在新竹，今 (15) 日舉辦新竹廠揭牌典禮，是旗下第六個生產據點，每年挹注營收 10 億元與每股純益 0.4 元，今年整體營收將突破百億元；福貞 - KY 指出，未來不排除再進一步透過購併取得新生產據點。

福貞 - KY 新竹廠是 2021 年 12 月透過購併取得，該廠具備鋁製易拉蓋與二片式鋁罐產能，其中鋁蓋在台灣的市占率達近 7 成，鋁罐產量也居台灣前三大。

福貞 - KY 接手的台灣新竹廠，過去三年每年營收約 9-11 億元，正式加入集團後，每年可挹注福貞 - KY 每股純益 0.4 元，並帶動今年合併營收突破百億元。

福貞 - KY 新竹廠主要包含鼎新金屬（鋁蓋）與鼎立金屬（二片式鋁罐）兩家公司，成立至今都已超過 30 年，生產基地位於新竹縣新豐鄉，是少數位於新竹以北的金屬容器包材廠，因鄰近多家飲料品牌大廠，具有地理位置優勢，主要客戶包括台灣啤酒、可口可樂、金車、黑松 (1234-TW) 與維大力等知名飲料品牌，並具備外銷業務能力，占比約 15%，以東南亞市場居大宗。

福貞 - KY 新竹廠是台灣少數同時具備二片式鋁罐與鋁蓋生產能力的業者，鋁罐年產能達 5 億罐，居國內前三大，鋁蓋年產能則為 12 億片，由於是台灣最早的專業製蓋業者，新竹廠在台灣地區這個金屬包裝容器市場相對成熟的表現穩健。

福貞 - KY 指出，新竹廠未來除每年可穩定貢獻集團約 10 億元營收並挹注 EPS 0.4 元，其具備的高質量鋁蓋生產能力，未來更可望進一步強化集團一條龍供應效益；目前福貞 - KY 在中國大陸以鋁罐與三片式鐵罐為主，鋁蓋生產僅為滿足飲料充填代工業務所需，占比極低，新竹廠加入營運後，將可望逐步實現集團擴大營運的目標，集團未來將積極持續擴充新竹廠鋁蓋產能。

福貞 - KY 去年營收達 78.15 億元，年增 34.91%，創下 8 年來新高表現，預期中國今年維持雙位數成長，加進新竹廠約 10 億元營收挹注下，2022 年集團營收規模將創成立以來新高。

福貞 - KY 指出，集團持續看好金屬包裝容器市場的成長性，未來兩年也已有明確擴產規劃。