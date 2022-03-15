以聯準會升息歷史為鑑 美元當前恐已接近頂部

受聯準會升息前景推動，美元在過去 9 個月步步高升。不過，如果以史為鑑，當前美元有可能已經接近高點。

澳洲聯邦銀行的 Joseph Capurso 和 Carol Kong 等策略師，在本周的研報中指出，歷史表明，在 FOMC(聯邦公開市場委員會) 收緊政策時，尤其是緊縮初期，美元往往更容易下跌，而非上漲。

以可追溯到 1994 年的數據來看，在 FOMC 過去 4 個緊縮周期中，美元平均下跌 4.1%。

報告指出，在聯準會升息時，大宗商品和亞幣兌美元普遍走強，這是因為投資者將升息視為全球成長改善，以及資源需求增加的線索。

美元指數

在過去 9 個月，美元上漲逾 7%，同期，美元兌所有 16 個主要貨幣均走強。反彈是由美國經濟成長改善和通膨加速推動的，這導致交易員擴大聯準會進一步升息的押注。

當然，並非所有人都相信美元的漲勢即將結束。特別是，要是聯準會本周發布了比預期更鷹派的觀點，投資者可能更願意看漲美元。

Capital.com 駐墨爾本的交易主管 Brian Gould 指出，如果美國願意以強勢行動應對通膨，那麼可能會看到匯市交易員湧向利差交易主題，持有高殖利率貨幣的吸引力，可能會主導中期主題，並推高美元。

不過，美元也有一些漲過頭的跡象，各種利多因素已被市場消化，而避險基金則是連續 4 周，都削減了美元兌主要貨幣的淨多頭部位。

澳洲國民銀行駐雪梨策略師 Rodrigo Catril 認為，美元前景並不全然樂觀，它只是「洗衣籃裡最不髒的襯衫」，即使今年升息的點陣圖中值，從今年升息 3 次調整到 4 次或者 5 次，也不大可能長久提振美元。