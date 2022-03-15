〈台幣〉股匯殺不停 重貶逾1角摜破28.6元關卡

俄烏暫停談判，加上美國聯準會本周將討論升息，再度推升美元走強，台北股匯今 (15) 日雙雙走低，新台幣兌美元匯率摜破 28.6 元關卡，重貶逾 1 角，最低來到 28.632 元，探近 1 年新低，台股同步跳水，一度大跌逾 320 點，失守萬七及五日線。

全球主要央行本周將討論是否調整貨幣政策，以打擊日益高漲的通膨，帶動資金持續回流美元，市場正在思考 Fed 可能的升息路徑，後續不排除祭出更加鷹派地大幅度升息手段，甚至預期聯邦基金利率可能將在 2023 年下半年達到最高點。

新台幣兌美元連續第 3 天走貶，匯價不斷破底，今天再度湧現大量美元買盤，一度貶值 1.02 角，最低來到 28.632 元，為去年 3 月下旬以來最低點，外資持續出走，匯銀人士預估，這波貶勢恐怕還沒到底，不排除下探 28.8 元。

亞洲貨幣方面，由於中國疫情蔓延，深圳、東莞、西安等大城接連封城，導致外資信心不足，積極從兩岸撤出資金，新台幣兌美元早盤重貶近 0.3%，人民幣持續走弱，早盤貶值逾 0.2%，日圓也貶 0.13%，韓元及新加坡幣則小幅走貶。

台股方面，電子族群遭到空方狙擊，台積電湧現棄息賣壓，重挫逾 2%，聯發科面臨 900 元關卡保衛戰，股王矽力 - KY 連吞兩根跌停，儘管金融股及零星傳產股逆勢走揚，仍不敵賣壓，指數一度大跌超過 320 點，摜破萬七、五日線，最低來到 16936 點。