鉅亨美股雷達： 市場關注俄烏情勢 特斯拉一週內2度漲價

美股重要看點：

市場持續關注俄烏地緣政治緊張局勢以及 Fed 利率決議。美今日將公布 2 月 PPI 數據。美國 10 年期公債殖利率來到 2.128%，美股期貨週二 (15 日) 小升，道瓊期貨漲 0.02%，標普 500 期貨漲 0.09%，那斯達克 100 期貨漲 0.31%。

聯準會 (Fed) 定周三 (17 日) 下午發布的最新政策決定。在周二開始的為期 2 天的會議。市場幾乎篤定 Fed 在美國周三將宣布升息 1 碼，且今年會有六到七次升息。除了利率決定外，Fed 也將分享其對通膨和經濟的最新預測。投資人將密切關注這些更新，以了解 Fed 評估俄烏戰爭對經濟的影響。

高盛經濟學家 Sven Jari Stehn 表示，該行預估聯邦基金利率最高點將介於 2.75% 到 3%，理由是疫情後的世界將出現勞動力市場緊俏、通膨居高不下，綠能投資受青睞，這些都支持較高的利率水準。

美國 2 月通膨率年增 7.9%，續創 40 年新高，紐約聯準銀行周一 (14 日) 公布的最新報告也顯示，美國家庭對未來一年通膨率預期再次升溫，從 1 月預測的 5.8% 上揚到 6%，重回去年 11 月觸及的 2013 年至今高點。而且不論年齡、教育程度、所得水準，消費者的通膨預期都普遍升溫。

烏克蘭總統軍事顧問阿雷斯托維奇 (Oleksiy Arestovich) 周一 (14 日) 晚間表示，俄烏戰爭最慢五月初就會結束，屆時俄羅斯將耗盡資源。

他稱，目前情況已來到十字路口，有機會在未來一至兩周內達成協議，談妥撤軍等事宜，不然他們可能會試圖徵召敘利亞傭兵參與第二輪戰事，那麼協議將會在四月中旬或下旬達成。

美股前一交易日漲跌：

今日重要總經數據：

美國 2 月 PPI 月增率 (%)，預估 0.9，前值 1

美國 2 月核心 PPI 月增率 (%)，預估 0.6，前值 0.8

重要個股動態：

在近期原物料價格持續飆漲的情況下，特斯拉 (TSLA-US) 在週二 (15 日) 再度將部分中國製造的 Model 3 和 Model Y 價格調漲約 5%，不到一週內第 2 度調漲。

售價調漲後，Model Y 長續航版車款售價為人民幣 37.59 萬元，較 3 月 10 日的 34.79 萬元上漲 1.8 萬元，而 Model 3 高性能版車款的售價則為人民幣 36.79 萬元，較 3 月 10 日的 34.99 萬元上漲了 1.8 萬元。

TSLA 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

多國近日出現由 Delta 和 Omicron 結合的新變種病毒「Deltacron」病例之際，輝瑞執行長博爾拉 (Albert Bourla) 周一 (14 日) 表示，完整接種者今年將需要施打第四劑疫苗。

目前部分免疫低下人士已經獲准施打第四劑，也就是第二劑追加劑 (booster)。博爾拉認為，未來追加劑將需一年打一次，就像流感疫苗一樣。

輝瑞正在研發可以對抗所有變種病毒的疫苗，可能也將是保護力維持至少一年的產品，如果成功，人們將能回歸疫情爆發前真正的生活方式。

PFE 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

共享乘車公司 Lyft (LYFT-US) 周一 (14 日) 宣布，每趟乘車將暫時增加一筆附加費，以協助駕駛應對飆升的汽油價格，跟進同業 Uber 的政策。

Lyft 表示，這些費用將支付給需承擔油價的駕駛，但該公司並未提供將增加多少費用的相關細節。

俄國侵略烏克蘭後，帶動全美汽油價格飆漲，根據美國汽車協會 (AAA) 的數據，周一全美汽油每加侖均價為 4.325 美元，較去年同期 2.859 美元的均價飆升 51.2%。