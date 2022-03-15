【袁志峰專欄】港股短線波動，長線吸引

今日推介 - 中海油 (883), 上日收市 $9.47

1) 股市前景

在美國上市的中概股上周五急瀉，引發昨日港股深度調整，恒指及恒生科指分別下跌 5% 及 11%，大市成交額逾 2200 億元。3 月至今，恒指及恒生科指累跌 14.0% 及 26.2%，大幅跑輸環球主要股指。短線而言，港股仍會較波動，欠缺大幅回升條件，但有技術反彈空間。長線而言 (持有一年以上)，投資港股應有理想回報。

今天推介是中海油 (883) — 公司 2021 年油氣淨產量同比增 7.9%，預期 2022 至 2024 年，每年淨產量增幅高於 6%。紐約期油均價於 2021 年為 68 美元，較 2020 年的 40 美元高約 70%，今年以來為 91 美元，現價 104 美元，產量及油價上升確保公司未來盈利維持增長。2021 上半年公司收入及盈利達 1102 億元(人民幣 · 下同) 及 333 億元，同比增長 48% 及 221%。筆者估計全年盈利增長 180% 至 700 億元，每股盈利 1.57 元。現價對應 2021 年度市盈率 4.9 倍，市賬率 0.77 倍，股息率近 9 厘，估值吸引。維持買入建議，目標價 11.0 元，止損價 9.0 元。

2) 上日中港股市況總結

周一恒指低開 350 點，已是全日高位，隨後單邊下行至尾市，最多曾跌 1137 點或 5.5% 至 19417 點，收報 19532 點，跌 1022 點或 5.0%，創 2016 年 3 月以來新低。成交額按日增 17% 至 2231 億元，2 月份日均成交額 1302 億元。港股通南向資金淨買入約 65 億元，連續 14 日淨買入，騰訊 (700)、美團(3690) 及思摩爾 (6969) 錄得 26.0、16.2 及 3.5 億元淨買入，碧桂園服務 (6098)、華潤電力(836) 及中移動 (941) 錄得 3.3、3.0 及 1.5 億元淨賣出。3 月以來累積淨買入 303 億元，2 月淨買入 46 億元。

藍籌股 15 升 51 跌。碧桂園服務 (6098) 及碧桂園 (2007) 跌 21% 及 18%，為跌幅最大藍籌。京東 (9618)、美團(3690)、藥明生物(2269) 及海底撈 (6862) 跌 15%-18%。龍湖集團 (960)、阿里(9988)、阿里健康(241)、李寧(2331)、安踏體育(2020)、華潤啤酒(291) 及金沙中國 (1928) 跌 11%-12%。騰訊 (700)、小米(1810)、網易(9999)、舜宇光學(2382)、瑞聲科技(2018)、比亞迪(1211) 及吉利汽車 (175) 跌 8%-10%。恒生銀行 (11)、恒安國際(1044) 及九龍倉置業 (1997) 升逾 2%，為表現最佳藍籌。其次是匯豐 (5) 及中銀香港 (2388) 升逾 1%。

恒生科指跌 11.0%，創單日最大跌幅，收報 3778 點創歷史新低，成份股全線回落。阿里 (9988)、騰訊(700) 及小米 (1810) 跌 9%-11%。百度 (9888)、美團(3690) 及京東 (9618) 跌 15%-18%。萬國數據 (9698) 跌逾 28%，為跌幅最大成份股。其次是明源雲 (909)、小鵬汽車(9868)、理想汽車(2015) 及嗶哩嗶哩 (9626) 跌 19%-22%。攜程 (9961) 跌 17%。京東健康 (6618)、阿里健康(241) 及平安好醫生 (1833) 跌 12%-16%。ASM 太平洋 (522) 跌 1%，為表現最佳成份股。

板塊方面，本地銀行及公用股逆市上升。大型科技股、線上醫療、汽車、軟件服務、手機零件、體育用品、餐飲、啤酒、內房、物管、生物科技、遊戲、濠賭、火電、燃氣、光伏、風電及有色金屬股跑輸大市，跌幅居前。碧桂園 (2007)、旭輝控股(884) 及融創中國 (1918) 跌 19%-20%。碧桂園服務 (6098)、旭輝永升服務(1995) 及融創服務 (1516) 跌 20%-24%。百濟神州 (6160)、金斯瑞生物(1548) 及信達生物 (1801) 跌 14%-17%。心動公司 (2400) 跌 16%。金沙中國 (1928)、永利澳門(1128) 及澳博 (880) 跌 12%-13%。華潤電力 (836)、華能國際(902) 及中國電力 (2380) 跌 12%-14%。中國燃氣 (384) 及昆侖能源 (135) 跌 12%-14%。

周一上証指數低開 1.1%，初段跌幅曾收窄至 0.4%，隨後單邊下行至尾市，以全日低位收市，收報 3223.53 點，跌 2.6%。深証成指跌 3.1%，科創 50 指數跌 3.0%。滬深兩市總成交約 9700 億元 (人民幣 · 下同)，環比減少 800 億元。滬深股通北向資金淨賣出約 144 億元，連續 6 日淨賣出，3 月以來淨賣出 485 億元，2 月淨買入 40 億元。

3) 宏觀 / 行業訊息

商務部公布，今年首兩個月全國實際使用外資 (FDI) 金額 2437 億元人民幣，按年增長 37.9%。(信報)

4) 個股訊息

《華爾街日報》引述消息人士稱，在中國央行發現騰訊 (700) 旗下微信支付違反反洗錢規定後，騰訊將面臨創紀錄的罰款。消息人士稱，目前罰款規模仍在審議中，可能至少過億元人民幣。(信報)

內地媒體引述消息人士透露，騰訊 (700) 及阿里巴巴 (9988) 等會在未來幾周內裁員，其中騰訊預計裁員 10% 至 30%；阿里裁員約 30%。(信報)

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