美債殖利率走跌 但10年期仍維持在2.1%之上

美國國債殖利率周二 (15 日) 早盤下跌，但 10 年期國債殖利率仍維持在 2.10% 以上。

美東時間清晨 6 點 40 分，指標 10 年期美國國債殖利率下跌 3.5 個基點至 2.105%。30 年期國債殖利率下跌 2.8 個基點至 2.448%。殖利率與價格成反比，1 個基點等於 0.01 個百分點。

根據 Refinitiv 數據，10 年期美國國債殖利率周一 (14 日) 一度觸及 2.16%，為 2019 年 5 月以來的最高點。

聯準會 (Fed) 定周三 (17 日) 下午發布的最新政策決定。在周二開始的為期 2 天的會議中，預計 Fed 將把目標聯邦基金利率從 0% 上調 25 個百分點。

除了利率決定外，Fed 還將分享其對通膨和經濟的最新預測。投資人將密切關注這些更新，以了解 Fed 評估俄烏戰爭對經濟的影響。

貝萊德投資研究所所長博伊文 (Jean Boivin) 表示，在通膨和能源價格上漲情況下，各國央行現在「真的陷入困境」。

曾任加拿大央行前副行長的博伊文認為，各國央行需要使貨幣政策正常化，因此同意本周升息的必要性。

然而，他表示，這「不是為了控制通膨，這純粹是為了在真正進入抑制通膨階段前，把腳從油門上移開，因為距離需要抑制通膨還有一段距離。」

俄羅斯和烏克蘭官員周一舉行了會談，一名烏克蘭代表表示會談將於周二恢復。

美國與中國周一舉行長達 7 小時的「深入」會談，討論雙邊關係面臨的一系列挑戰，包括俄羅斯在烏克蘭的戰爭。

中國正面臨自 2020 年新冠病毒大流行高峰以來最嚴重的疫情，主要城市限制了商業活動。

與此同時，衡量通貨膨脹的一項指標、2 月生產者物價指數 (PPI) 將於美東時間周二上午 8:30 公布。