〈俄烏衝突〉馬斯克示警 烏克蘭的星鏈衛星設備恐成俄軍攻擊目標

特斯拉 (TSLA-US)、SpaceX 執行長馬斯克 (Elon Musk) 推文警告，運抵烏克蘭不久的星鏈 (Starlink) 衛星網路終端設備可能成為俄羅斯的攻擊目標，必須謹慎使用。

馬斯克於推特表示：「重要警告：星鏈是唯一在烏克蘭部分地區還能運作的非俄羅斯通訊系統，所以被當成目標的可能性也很高，請小心使用。」

馬斯克警告星鏈衛星設備恐成俄軍空襲目標 (圖：推特)

馬斯克要求使用者在需要的時候才啟用星鏈，將天線盡可能放在離人群較遠處，並進行偽裝處理，以免被發現。

馬斯克上周回應烏克蘭官員請求，向該國供應星鏈衛星天線設備，防止因俄羅斯入侵而陷入斷網。

除了馬斯克以外，部分網路安全專家也警告，衛星網路設備可能為使用者帶來風險，尤其考量到俄羅斯過去攻擊衛星設備的豐富經驗。

多倫多大學公民實驗室高級研究員 John Scott-Railton 上周推文表示，若俄羅斯總統普丁 (Vladimir Putin) 控制了烏克蘭的上空，使用者的上鏈傳輸系統可能成為空襲目標。

美國國家偵查局 (NRO) 主任 Christopher Scolese 也警告，俄軍可透過瞄準衛星來干擾網路運輸流量、通訊和全球定位系統 (GPS) 服務，若有必要，俄羅斯也會將戰事擴展至太空。