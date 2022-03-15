做空方舟投資的ETF正大獲成功 4個月內價格接近翻倍

在美股科技股慘跌之際，以做空方舟投資 (Ark Invest) 旗艦基金做為投資策略的 ETF，正取得成立以來重要的里程碑。

上周五 (11 日)，Tuttle Capital Short Innovation ETF(SARK) 的收盤價，首度高於 Cathie Wood 旗下 ARK 創新 ETF(ARKK)，凸顯了近期兩支基金在績效上的重大差異。

SARK 上周五收於 57.25 美元，而 ARKK 收於 55.58 美元。周一這一差距持續擴大，ARKK 收於 52.29 美元，而 SARK 為 60.61 美元。

自去年 11 月初成立以來，SARK 累計上漲約 96%，而受到升息預期及烏克蘭戰事影響，ARKK 同期下跌約 56%。

Miller Tabak + Co. 首席市場策略師 Matt Maley，ARKK 今年大幅下跌是有原因的，ARKK 投資組合裡，太多股票都依賴央行流動性來推高超額獲利，而這種流動性正處於逆勢，讓這類股票顯著下跌。

但對 Wood 來說，儘管近日績效不佳，仍然吸引大量資金，過去 5 周獲得資金持續流入，累計約 13 億美元。與此同時，SARK 已經連續兩周流出。

美股以做空為主要策略的基金不少，但專注一位經理人的情況則相當罕見，這也是 SARK 去年推出時引起關注的一項原因。

Tuttle Capital Management LLC 執行長 Matt Tuttle 表示，SARK 能在 4 個月內超過 ARKK，的確是基金推出時不曾想到的。

Wood 近日則一再強調，就長期而言，投資創新科技的策略是正確的，她也堅信在未來 3-5 年內能取得豐厚的回報。