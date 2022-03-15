〈紐約匯市〉市場關注本周主要央行會議、俄烏談判動向 美元小跌

美元兌一籃子主要貨幣周一 (14 日) 小幅走低，仍接近 21 個月高位，投資人持續關注俄烏談判動向，本周的主要央行會議也幫助抑制外匯市場的大幅波動。

紐約尾盤，追蹤美元兌一籃子主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 跌 0.04%，報 99.08。

俄羅斯和烏克蘭代表周一舉行第四輪談判，本次會談並未取得顯著進展，烏克蘭總統顧問表示雙方將暫時停止談判，並於周二恢復。

加拿大豐業銀行 (Scotia Bank) 外匯策略師 Shaun Osborne 說，在地緣政治風險升溫和聯準會 (Fed) 抱持鷹派立場的情況下，美元將持續獲廣泛支撐。

芝商所 FedWatch 工具顯示，人們普遍預期 Fed 會在周三結束會議時宣布升息至少 25 個基點。Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 此前赴國會作證時表示今年將多次升息，若通膨持續高漲，不排除後續以更大幅度升息。

美元兌日圓升 0.01% 至 118.19 日圓，保持在五年高位。日本央行 (BOJ) 將在本周五召開利率會議，市場預期，央行在通膨壓力下維持鴿派立場。

為了控制因俄烏戰爭引發的通膨飆升，市場預期英國央行 (BOE) 將於周四會議上宣布升息至 0.75%，為連續三度升息，但英鎊兌美元仍貶 0.25% 至 1.3004 美元。

大宗商品價格下跌情況下，澳幣兌美元貶 1.3% 至 0.7188 美元，紐幣兌美元貶 0.8% 至 0.6746 美元。

美元兌人民幣升 0.35% 至 6.3612 人民幣，人民幣則創一個月新低。中國疫情多點爆發，今年迄今的本土確診數已超越 2021 年全年，迫使深圳、東莞等地祭出封鎖措施。

截至台灣時間周二 (15 日) 約 6:00 價格：