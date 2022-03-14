〈俄烏衝突〉美國官員：俄羅斯請求北京提供軍事裝備、經濟援助

美國官員透露，俄羅斯請求中國提供軍事裝備與經濟援助，以支持俄國入侵烏克蘭，這引發白宮擔憂北京當局可能會破壞西方國家幫助烏軍保衛國家的努力。

英國金融時報報導，美國官員表示，自俄國入侵烏克蘭以來，就請求北京提供軍事裝備等援助，但美國官員並未具體俄國提出哪些請求。

另一名知情人士說，美國準備向盟國發出警訊，原因是跡象顯示，中國可能準備援助俄國。其他美國官員則說，跡象表明，在烏克蘭戰爭進入第三周之際，俄軍一些類型的武器逐漸被耗盡。

目前尚不清楚中國是否正面回應俄國的請求。自俄國進犯烏克蘭以來，北京並未譴責俄國，但一再呼籲雙方就停火化解衝突進行談判。俄國在 2014 年併吞克里米亞時，中國政府則保持中立。

北京通常認為，其他國家的此類行為是他們自己的事，只要不損害中國的利益。不過，若北京向俄國提供軍火，在中立立場方面可能會站不住腳，且中共總書記習近平將在今年尋求第三個任期，格外希望國內政局保持穩定。

對此中國駐美大使館發言人劉鵬宇說：「從未聽說過此事」，他表示，烏克蘭的局勢令人擔憂，中國的首要目標是避免烏克蘭形勢惡化，甚至失控。

紐約時報另報導，美國官員透露，俄國也請求中國提供更多經濟援助，以減緩國際制裁對俄國經濟的衝擊。

在外界高度關注中俄動向之際，拜登政府上周日（13 日）宣布，白宮國家安全顧問蘇利文周一將前往羅馬，與中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪會晤，兩人將聚焦美中競爭管控，也會討論俄烏情勢。