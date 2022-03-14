經濟學家：美國通膨率恐在今夏逼近10%

安聯 (Allianz) 首席經濟學家伊爾艾朗 (Mohamed El-Erian) 表示，俄羅斯入侵烏克蘭所造成的經濟影響，可能使得美國通膨率進一步飆升，可能會在今年夏天衝上二位數。

伊爾艾朗表示，目前通膨率已經很高，而且由於俄烏衝突，通膨率還會更高。他預估通膨率在回落前，將會非常接近或是高於 10%。先前公布的數據顯示，美國 2 月消費者物價指數 (CPI) 年升 7.9%，是 1982 年 1 月以來最大漲幅。

伊爾艾朗也再度批評聯準會 (Fed) 回應物價壓力飆升的速度太慢。Fed 決策官員將在 15、16 日舉行決策會議，可能考慮升息 1 碼。此前，Fed 主席鮑爾已公開表達支持升息 1 碼。

「我們如今的處境就是因為 Fed 動作遲緩，沒有好的政策選項。如果通膨攀升到二位數，將會在今年夏天時發生。」伊爾艾朗說道。

伊爾艾朗認為，將無法避免停滯性通膨，意即長期低成長、高物價。但是他也表示，我們能夠避免經濟衰退，並且有望快速回升。

針對投資人抄底買入的行為，伊爾艾朗日前曾警告，投資人不應急於在俄烏戰事期間進場。他表示，投資人應該要在反彈階段重新調整投資組合，並對任何買入行為更加謹慎。

「除非投資人能看清迄今為止都難以捉摸的普丁的做法，否則投資人應利用這樣的機會，進行選股的準備，而不是期望趁此逢低買進，並希望立刻開始長期反彈。」伊爾艾朗說道。