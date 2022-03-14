〈台幣〉亞洲熱錢出逃 重貶1.27角收28.53元 創近1年新低

超級央行周登場，美國聯準會本周將召開利率決策會議，在高通膨陰霾下，市場資金再度流向美元，亞幣全面重挫，台北匯市今 (14) 日下午湧現大量美元買盤，使得新台幣匯率貶幅擴大，直接摜破 28.5 元關卡，終場重貶 1.27 角，收在 28.53 元，創近 1 年新低，台北及元太外匯市場成交值合計 17.36 億美元。

俄烏兩國談判仍無進展，戰火蔓延讓能源、糧食等大宗商品價格飆漲，推升全球通膨，各國經濟成長也將受到影響，外界預期恐將迫使 Fed 加大升息力道，使得資金加速從亞洲出走、回流美元市場。

新台幣兌美元匯率今天以 28.45 元開盤，匯價一路下滑，一度貶至 28.534 元，為去年 4 月以來首見 28.5 字頭，終場貶值 1.27 角，收在 28.53 元，台北外匯市場成交金額 10.9 億美元，元太外匯市場成交值 6.46 億美元。

觀察主要貨幣表現，根據央行統計，美元指數今天上漲 0.4%，日圓與韓元分別重貶 0.86%、0.83%，人民幣狂挫 0.59%，歐元貶值 0.47%，新加坡幣貶 0.46%，新台幣貶 0.45%，亞幣上演資金大逃殺。

股市方面，中國深圳因疫情升溫封城一周，多家電子廠配合停工，拖累台股翻黑，年線得而復失，不過，航運、金融股仍獲買盤青睞，外資今天賣超 161 億元，為連續 2 個交易日賣超，投信則已連 29 買，再度改寫台股史上最長買超天數紀錄。