長榮航太18日登興櫃 維修產能Q3前全滿 喜迎復甦年

國內最大商用飛機維修廠商長榮航太 (2645-TW) 將在 2 月 18 日登錄興櫃，董事長黃南宏今 (15) 日表示，目前維修能量已涵蓋波音主要機種，隨著疫情趨緩、客戶需求反彈，預料今年營運會較去年好很多，已確定前三季維修產能全滿，審慎樂觀看今明兩年市場需求。

黃南宏估，今年維修營收估將成長 1 成以上，製造業務成長幅度更有望達 5 成，去年營運已是谷底，由於客戶均是長期配合，維修訂單能見度看到 10 年都沒問題。

至於送件申請上市時程，長榮航太指出，登錄興櫃後，至少 6 個月後才能申請上市。

長榮航太目前資本額為 35.28 億元，自結去年營收 96.17 億元，稅後純益 8.81 億元，年減 24.9%，每股純益 2.5 元；長榮航太說明，自 2020 年起疫情爆發，對航太產業衝擊大，維修量減少，使營收連 2 年衰退。

長榮航太隸屬長榮集團，成立於 1997 年，主要業務包括位於大園廠區的維修事業體，以及觀音廠區的製造事業體，並透過轉投資事業跨足發動機維修和結構複合材維修領域，7 成訂單來自國際客戶，客戶涵蓋全球 40 多家航空公司，累計大型機體維修超過 3000 架次，商用發動機維修超過 2000 具，2019 年曾榮獲全球前十大最佳機體維修廠。

其中，大園廠區位於桃園機場內，主要設施包括可同時進行多架廣體和窄體飛機維修作業的飛機維修棚廠 4 座、發動機和零組件修護廠、物料補給庫房和行政辦公區域等，廠區總面積達 58,600 平方公尺。

而觀音廠區占地 17,600 平方公尺，核心業務為航太產品和組件的生產製造，作業能量包括機械加工、放電加工自動產線、化學表面處理產線、電子束焊等特殊製程等，已分別取得波音公司和奇異公司的生產認證和訂單，提供原廠零組件及機體件製造、組裝等服務。

長榮航太進一步說明，觀音廠主要產品為 Leap 發動機的燃燒筒，為空巴 A320 neo 和波音 B737 MAX 等 2 種機型使用，市占率高達 50%。

此外，長榮航太轉投資的事業包括長異發動機維修、長銳航材和長鑽科技；其中，長異發動機維修是長榮航太和美國發動機 OEM 原廠奇異公司於 2014 年合資成立，投入新型發動機 GEnx 系列的維修業務。

長銳航材則是長榮航太和美國飛機結構製造商 Spirit Aero Systems 於 2021 年共同籌組；另與艾姆勒車電和匯鑽科合資成立長鑽科技，主要業務為電動車用零組件表面化學處理。

長榮航太擁有 CAA、FAA、EASA、JCAB、CAAC 等 16 張維修證照，除了積極爭取世界各國客戶，並朝向提升技術層次、高附加價值的方向邁進。