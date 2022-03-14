一銀金邊分行獲利再繳佳績 去年獲利逾3600萬美元

第一銀行金邊分行繼 2020 年榮登海外分行獲利王，2021 年再創逾 3,600 萬美元獲利佳績，在柬埔寨已有 1 家分行與 9 家支行共 10 個營運據點，除大型聯貸、房貸、進出口等業務，也及早開展數位金融業務，領先當地台資同業。

一銀表示，為融入柬埔寨金融生態，與當地主流技術標準接軌，金邊分行去 (2021) 年 6 月申請加入由柬埔寨央行推出的「Bakong 區塊鏈支付系統」(「巴孔計畫」，Project Bakong)，盼能打通銀行間支離破碎的支付系統，觸及未使用銀行服務的人口，同時擺脫對美元的依賴，其應用程式以分散式帳本技術，即時記錄銀行帳戶與數位錢包間的資金轉移。

根據柬埔寨央行統計，截至 2021 年 12 月，「Bakong 區塊鏈支付系統」用戶數 (包括通過會員銀行 App 間接接觸的用戶) 達 590 萬人，累計交易金額近 20 億美元，目前已有 ABA、ACLEDA 等 10 餘間當地銀行完成開發。

一銀表示，第一銀行金邊分行行動 App 預計於 2022 年串接 Bakong 系統，客戶將可透過 Bakong 錢包轉帳至其他銀行帳戶 (例如付款給供應商)，以利金流電子化，提升跨行小額資金收付效率，增加客戶金流匯存及辦理薪資轉帳意願，擴大服務基磐。

一銀金邊分行於 2013 年獲柬國央行核准開辦「第 e 金網」海外網路銀行服務，期間不斷精進及提升網銀服務功能，目前網銀已提供轉帳、匯款、利率查詢、匯率查詢、歸戶餘額查詢及帳戶交易明細查詢等服務，簡化分行作業流程及節省分行人力成本。

此外，鑒於柬埔寨智慧型手機、行動網路普及，金邊分行於 2020 年領先在地台資同業開辦行動銀行 App 服務，目前已提供客戶轉帳、匯款、利率查詢、匯率查詢、歸戶餘額查詢、帳戶交易明細查詢、快速登入、訊息推播通知等功能，有助於降低臨櫃可能產生之接觸風險；另為提供客戶更便捷安全的安控驗證機制。

