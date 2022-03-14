群創子公司CarUX車用產品獲國際認證 搶攻智慧車商機

群創 (3481-TW) 今 (14) 日宣布，子公司 CarUX 打造符合國際安全標準規範的智慧車用產品，獲得 DEKRA 德凱汽車功能安全 ISO 26262 與 ASPICE 證書，將跨足智慧車用供應鏈商機。

CarUX 表示，隨著 AI、5G 與物聯網的新浪潮帶動下，智慧車用面板重要性與日俱增，公司積極布局智慧車用領域，為提供高效能、高可靠性、高穩定性的智慧車用產品，透過 DEKRA 德凱的專家輔導，先後通過 ASPICE 汽車產業軟體流程改進和能力測定標準，與 ISO 26262 功能安全最高等級 ASIL D 流程體系認證最高級別，並且通過 TISAX,AL3 汽車工業資訊安全最高等級 AL3 認證。

CarUX 未來將遵循 ASPICE 與 ISO 26262，確保整體供應鏈各項智慧車用產品的功能安全性及可靠性，並將攜手供應鏈夥伴，提供高品質車用產品，期望能帶動智慧車用場域生態鏈。

CarUX 指出，在 AI、IoT、車聯網與自動化技術發展成熟下，車用電子產品、人機介面都朝向智慧化與個人化發展，因此車廠與汽車供應鏈廠商對於車用電子產品、電子零組件的安全性有更高標準需求，ISO 26262 就是有助於車用電子廠商提升功能安全開發實力的認證標準。

CarUX 將聚焦自駕車、車聯網等產業新趨勢，持續開發智慧車用產品的研發創新，推升高值化、差異化產品，打造智慧車用顯示產品領先地位，搶攻智慧車新藍海商機。