〈群創財報〉Q1大尺寸面板出貨量估持平上季 價格季減1-3%

面板大廠群創 (3481-TW) 受近期營運反映面板報價回落影響，出現修正，展望本季，群創維持審慎樂觀看法，認為隨著客戶電視新產品陸續推出後，將帶動終端需求回溫，估首季大尺寸面板出貨量將與上季持平，平均價格則季減 1-3%，中小尺寸面板出貨量則將季減 7-9%。

從各產品來看，群創預期，在客戶新品帶動下，第一季電視面板跌勢將逐漸收斂，顯示器、筆電等 IT 產品需求維持平穩，其餘工業、商用、車載等需求則仍相對穩健。

群創表示，未來將維持產品結構最佳化經營策略，並針對多元應用領域不斷推升高值化、差異化產品，提升產品附加價值、優化獲利，同時降低景氣波動影響、為股東創造更多價值。

展望今年，群創維持審慎樂觀看法，除首季產線進行例行性歲修外，整體稼動率估仍將維持高檔，也預期今年產業不會像去年一樣，出現突發性需求成長。

此外，群創今日也公告 1 月營收，反映面板價格下滑、傳統產業淡季影響，營收下滑至 240.13 億元，月減 9.5%、年減 12.7%，為 2020 年 8 月以來，近 18 個月低點，出貨方面，1 月大尺寸出貨量達 1240 萬片、月增 2.4%，中小尺寸合併出貨量則達 2301 萬片、月減 22.3%。