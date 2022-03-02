〈群創法說〉Q1小尺寸電視面板價格微幅走揚 今年營運將倒吃甘蔗

面板大廠群創 (3481-TW) 今 (2) 日召開法說會，展望今年，總經理楊柱祥表示，首季小尺寸電視面板價格已開始微幅上升、中尺寸也趨近止跌，IT 面板跌勢雖有擴大，但在剛性需求支撐、廠商考量貨運物流提前拉貨下，對今年整體面板產業營運仍審慎樂觀看待，認為將「漸入佳境、倒吃甘蔗」。

群創維持首季大尺寸面板出貨量將與上季持平、平均價格則季減 1-3% 的展望，中小尺寸面板出貨量則估將季減 7-9%。

楊柱祥表示，電視產品在歐美市場持續依客戶需求出貨中，歐洲陸運維持正常，美國在運輸塞港狀況改善下，正逐步補足貨架需求，供應商也從原先偏悲觀恢復理性，目前也已看到小尺寸電視面板價格止跌回升、中尺寸電視面板價格止跌平穩。

法人關心，首季 IT 面板跌勢擴大，楊柱祥說，考量獲利，部分廠商確實將一部分電視產能轉作顯示器生產，導致今年價格在需求固定、供給增加下回落，筆電上半年同樣因傳統淡季出現季節性修正，不過仍認為剛性需求將支撐今年面板量價穩健。

楊柱祥進一步說明，傳統 IT 產品上半年淡、下半年旺，但依目前貨運狀況，平均發貨到歐洲物流須至少四個月，因此預期廠商下半年的需求量，將提前到今年第二季開始拉貨，電視方面同樣也有消費、商用雙引擎帶動，加上今年還有卡達世界盃足球賽事等，認為今年產業營運可望漸入佳境、倒吃甘蔗。

群創董事長洪進揚也表示，今年面板量價將因為疫情減緩，不會像去年一樣大起大落，但仍需考量通膨、供應鏈等問題。

針對供應鏈狀況，楊柱祥補充，供應鏈問題源頭仍來自疫情，像是前幾周蘇州半導體廠因疫情停工，至於昨 (1) 日竹科發生 C 級壓降事件，估也將影響 5-6 月 IC 供給，不過群創透過提前建立庫存、與供應商達成策略優先供應條件，加上兩岸皆有異地備援機制，可望關關難過關關過。