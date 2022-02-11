〈群創財報〉去年純益575億元賺逾半個股本寫新猷 EPS 5.53元

面板大廠群創 (3481-TW) 今 (11) 日公布去年財報，在產業傳統淡季，加上長短料、貨運影響下，去年第四季動能放緩，純益也下滑至 59.42 億元，每股純益 0.56 元，不過全年在消費、商用產品需求交錯支撐下，純益達 575.34 億元，賺逾半個股本，並創歷史新高，每股純益 5.53 元，也改寫近 14 年新高。

群創去年第四季營收 799.16 億元，季減 14.15%、年增 2.37%，毛利率 15.19%，季減 13.67 個百分點、年減 5.23 個百分點，營益率 6.31%，季減 14.11 個百分點、年減 6.57 個百分點，稅後純益 59.42 億元，季減 68.06%、年減 41.42%，每股純益 0.56 元。

累計群創去年營收達 3500.77 億元，年增 29.7%，毛利率 26.14%，年增 17.31 個百分點，營益率 17.91%，年增 17.24 個百分點，稅後純益 575.34 億元，年增 3416.5%，賺逾半個股本，每股純益達 5.53 元。

群創去年第四季折舊及攤銷為新台幣 89 億元、資本支出為新台幣 106 億元。

出貨方面，群創統計去年第四季整體出貨面積達 759 萬平方公尺，季增 3.7%，液晶面板售價為每平方公尺 449 美元、季減 17.14%；中小尺寸合併出貨面積則達 87.9 萬平方公尺，季減 3.5%，去年全年整體出貨面積為 2909 萬平方公尺，中小尺寸出貨量則達 3.31 億片。

產品營收比重方面，群創去年第四季可攜式電腦比重達 35%、手機及商用產品 26%、桌上型螢幕 13%、電視 26%，若以產品尺寸別區分，10 吋、10-20 吋、20-30 吋、30-40 吋、40 吋以上則各占 19%、38%、15%、4%、23%。