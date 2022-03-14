合勤控去年EPS 2.49元 創12年來次高

網通廠合勤控 (3704-TW) 今 (14) 日公布去年財報，第四季純益 1.75 億元，季減 58.8%，年減 53.3%，每股純益 0.39 元；全年純益 10.95 億元，年增 31.82%，每股純益 2.49 元，創 12 年來次高。

合勤控董事會同步通過，擬配發現金股利 0.5 元，並擬辦理現金減資共 4.5 億元，減資比例 10%，每股退還股東 1 元，總計股東每股可領回 1.5 元現金，以今日收盤價 30.2 元計算，現金殖利率 4.9%。

合勤控去年第四季營收 63.96 億元，季增 1.13%，年增 6.23%，毛利率 23.47%，季減 5.03 個百分點，年減 2.68 個百分點；營益率 3.23%，年減 7.14 個百分點，年減 5.04 個百分點，純益 1.75 億元，季減 58.83%，年減 53.3%，每股純益 0.39 元。

合勤控全年營收 256.8 億元，年增 15.42%，毛利率 23.6%，年減 2.38 個百分點，營益率 5.55%，年減 0.26 個百分點，純益 10.95 億元，年增 31.82%，每股純益 2.49 元。

展望今年，合勤控表示，第一季表現有機會持平去年同期，不過目前缺料問題仍存在，但情勢已較去年改善，下半年供料將逐漸順暢，供給狀況將優於上半年，加上終端需求仍強勁，全年營收仍可較去年成長。

毛利率方面，合勤控認為，以往上游成本轉嫁至客戶都需要時間，原先預期上半季經轉嫁調整後毛利率將會逐季改善，不料去年 11 月上游再啟動漲價，因此上半年毛利率仍有壓，期望下半年能好轉。