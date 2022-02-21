群創啟動校園徵才 擬招逾千人、起薪上看58K

面板大廠群創 (3481-TW) 今 (21) 日宣布啟動線上、線下校園徵才活動，也首創以元宇宙打造「未來招募中心」，鎖定智能製造、研發、AI、大數據等跨域人才，預計招募逾千人，薪資方面，大學畢業關鍵職位最高可達 4.6 萬元，碩士畢業關鍵職位最高則可達 5.8 萬元。

群創今年搶先業界推出虛擬實境未來招募中心，採用 AR/VR 虛實互動技術，打造沉浸式虛擬空間，以模擬親臨廠區的方式進行即時導覽，並結合一站式求職 Line@行動招募 2.0 平台，以雲端虛擬助理、聊天機器人達成零接觸服務，讓求職者可不受時間、空間限制進行線上面談。

群創指出，今年校園徵才計畫正式啟動，將鎖定延攬電機、電子、資工資管、光電、物理、化工、材料、機械等理工相關系所優秀人才，同時擴大至台大、成大、清大、交大、中字輩學校、多所科技大學。

薪資水準方面，群創強調，將提供更具競爭力、優渥薪資水準，大學畢業關鍵職位最高可至 4.6 萬元，碩士畢業關鍵職位最高可至 5.8 萬元，績效獎金則另視部門及個人表現而定，此外，群創也推出產學合作、實習、參訪等活動，還提供預聘方案，符合資格者將發放預聘獎金 10 萬元。

群創人力資源總處長暨永續長彭峻豪表示，群創貫徹 3Vs 營運策略中的 Share Value「永續核心 ‧ 社會共榮」理念，將積極落實人才培育，去年也獲得國家人才發展獎殊榮，肯定群創建構完整結構性的人才培育藍圖。