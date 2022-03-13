俄烏戰事、聯準會升息 台股本周震盪整理機率大

俄烏戰爭持續牽動台股，儘管周間出現短暫反彈，但在國際情勢緊張、聯準會升息在即等因素影響下，本周台股仍有變數，但法人認為，如果俄烏情勢並未持續惡化，聯準會決策符合預期，台股震盪可望收斂。

PGIM 保德信高成長基金經理人葉獻文指出，只要美股跌勢能暫緩，將有助於台股維持類股輪動，但要注意聯準會利率政策下周即將出爐，目前市場預期聯準會升息應維持一碼不變，只要本次升息步調不出乎市場預期，對於提振近期多頭氣勢都有所助益。

從歷史數據分析，台股歷次在美國開啟升息循環前都會有拉回走勢，不過正式升息後即出現反轉漲勢，且漲幅往往能加速成長，帶動指數突破升息前的高點。

至於戰爭的影響，葉獻文表示，只要戰爭時間不要拖延太久，避免發生能源價格大幅上漲使得通膨惡化，或是金融制裁導致對全球經濟產生負面影響，戰爭對台股的反應多屬短期，預期當戰事和緩後，台股、美股等金融市場將逐步回歸基本面。

但市場也預期，即便戰火停止後，原物料價格要回落至開戰前水準的可能性較低，投資人宜觀察戰爭停止後，國際能源價格的回檔幅度、速度，以及對全球通膨的走勢。

安聯投信台股團隊表示，美國聯準會啟動升息後、原本市場對於升息碼數、政策方向等相關不確定性有望隨著政策步調方向和經濟願景等明朗而消弭。

至於烏俄變局上，安聯投信台股團隊表示，由於兩國局勢變化、走向以及時程推演上仍處在不確定階段，可能對於未來經濟成長動能、通膨壓力以及大宗物資商品價格等的影響程度，因局勢難料、仍需視衝突情勢發展時間長短而定。

安聯投信台股團隊表示，由於市場的不確定性仍在，所以預期在局勢尚未明朗前，台股走勢仍將反覆波動；另一方面，在近期盤面上，部分有基本面支撐的標的走勢開始有與大盤脫鉤的跡象，值得留意。