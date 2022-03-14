深圳封城電子股變臉 台股翻黑小跌1點收17263點 年線得而復失

台股今 (14) 日早盤一度漲近百點，站回年線，不過，受中國深圳封城影響，電子股湧現賣壓，多檔大型權值股翻黑，指數一度回測 17200 點，所幸靠航運、金融股撐盤，大盤跌幅收斂，下跌 1.7 點，收在 17263.04 點，年線得而復失，成交值 2861.61 億元。

櫃買指數終場小漲 0.02%，收在 209.84 點，成交值 518.56 億元。上市櫃成交值合計 3380.17 億元。

中國疫情升溫，深圳緊急封城一周，包括 PCB、電源、連接器廠都遭殃，電子股盤中賣壓出籠，權王台積電 (2330-TW) 股價翻黑，收 572 元，聯發科 (2454-TW) 跌幅擴大至約 2%，收 944 元，創逾 4 個月新低，欣興、研華、台達電等電子指標股跌勢也相當重。

金融股表現有撐，以國泰金勁揚 1.5% 最為強勢，中信金、兆豐金、上海商銀等也有 1% 以上的漲幅。台塑集團股表現不同調，南亞獲利、股利齊創新高，每股擬配 7.5 元現金股息，激勵股價逆勢上漲 1.5%，台塑化則震盪走跌，台塑收平盤。

本周進入航運超級財報周，傳陽明今天首發召開董事會，有望討論財報及股利等相關議題，股價應聲大漲逾半根，站上 130 元之上，長榮、萬海同步上漲 2-4%；航空雙雄則湧現賣壓，長榮航跌逾 2%，華航跌 1.7%；散裝股新興、中航等也震盪走弱。

股王矽力 - KY (6415-TW) 面臨法人沉重的調節賣壓，今天直接被打入跌停，收 3075 元，股后信驊 (5274-TW) 也重摔 7%，其他千金股包括力旺、譜瑞 - KY 均震盪走跌，大立光 15 日將除息，每股配發 39 元現金股利，吸引買盤搶進，股價逆勢上漲 1.5%，站回 2000 元大關，此外，緯穎逆勢大漲近 7%，收 1030 元，登上十千金。