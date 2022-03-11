〈台股盤後〉量縮下跌168點 年線得而復失

由於俄烏雙方並未就停火達成共識，美股昨日再度修正，壓抑台股今 (11) 日走勢，開低走低終場下跌 168.46 點，收 17264.74 點，年線位置得而復失，成交值縮至 2726.7 億元；本周周線共下跌 471.78 點，但留下多達 500 點的長下影線。

今日多數個股走弱，以電商族群表現較弱勢，主要是因 91app*-KY 跌超過 8%，富邦媒也跌逾 7.5%，夠麻吉跌 3% 之上，美而快跌近 2.5%。

光學鏡頭廠同樣走弱，玉晶光、先進光跌 3% 上下，亞光、聯一光和今國光跌 1.5% 之上。板卡相關族群中，華擎跌近 7%，技嘉、微星跌逾 3%。砷化鎵族群也同步偏弱整理，宏捷科跌 4.6%，環宇 - KY、穩懋和全新均走在盤下。ABF 三雄連袂跌，欣興、景碩和南電均跌 2% 上下。

不過，仍有不少個股受惠於業績或高殖利率題材，大略 - KY、中美實、綠電和晉椿均漲停，高林、今皓漲超過 8%，而中電、東和鋼鐵、高力、全宇生技、裕融、安集、橘子、萬潤和康普等，股價均上漲超過半根停板。

大型權值股則是跌多漲少，以台達電上漲近 3%、長榮漲 2.5% 較多，台塑、華碩、陽明、友達、和碩、鴻海和統一等穩在盤上；不過，富邦媒重挫 7.6%，矽力 - KY 也大跌 4%，聯發科跌逾 3%，和泰車、中租 - KY、上海商銀、台塑化、豐泰、台積電均跌逾 2%。

統一投顧表示，由於目前月均線以及季線仍呈空頭排列，台股近期以跌深反彈看待，接下來先觀察 3 月 4 日至 7 日的跳空缺口 17580-17700 能否有效化解，才可視為較明確的翻多訊號。

由於俄烏外交部長在土耳其進行第三輪談判，未能取得共識，加上美國 2 月消費者物價指數 (CPI) 年增 7.9%，續創 40 年新高，近期地緣政治和通膨壓力，恐將持續干擾全球金融市場。