台股跌破年線 外資反手大砍 三大法人賣超228.73億元

俄烏談判陷入僵局，美股全面下挫，台股今 (11) 日開低走低，台積電、聯發科等權值股賣壓沉重，金融股也無力撐盤，加權指數終場下跌 168 點，收 17264 點，成交值縮至 2627 億元。三大法人合計賣超 228.73 億元，外資反手大砍 226 億元。

台股周線翻黑，累計本周下跌 471 點。觀察三大法人資金變動情形，外資昨天小幅買超近 20 億元後，今天又反手賣超 226.56 億元；投信加碼買超 19.8 億元，為連 28 買，續創史上最長連續買超天數的紀錄，累計買超金額 783 億元 ；自營商轉為賣超 22.08 億元。三大法人合計賣超 228.73 億元。

美國晶片股周四遭拋售，費半指數重挫逾 2%，權王台積電 (2330-TW) 歷經昨天強彈激情後，今天股價再度走弱，終場跌逾 2%，收 575 元，市值下滑至 14.91 兆元；聯發科 (2454-TW) 挑戰重返千元失利，跌幅不斷擴大，終場跌逾 3%，收 963 元；股王矽力 - KY 大跌近半根停板，國巨、大立光及 ABF 載板三雄等電子股均湧現賣壓。

鋼鐵人今天扮演撐盤要角，東和鋼鐵 (2006-TW) 去年每股純益 5.95 元，擬配息 6.4 元，超額配發吸引股民青睞，股價強漲 8%，一度衝上 78.1 元，創逾 30 年新高，終場收 77.3 元，其他包括燁輝、春雨、中鴻、豐興、威致、志聯等鋼鐵股也都表現強勢，而中鋼 (2002-TW) 則拉回平盤附近整理。

關注盤面焦點個股，永光觀音廠昨夜遭祝融，初估產能損失少於 5%，且可獲得火險理賠，不過，今天股價仍應聲下挫約半根停板，失守短均。橘子去年每股賺 6.3 元，擬配息 5 元，殖息率 8% 吸引多方關注，今天放量大漲 5.6%，站上所有均線。