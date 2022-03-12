〈觀察〉富邦金總資產十年成長190.2% 蔡明興、蔡明忠帳面身價暴增

〈觀察〉富邦金總資產十年成長190.2% 蔡明興、蔡明忠帳面身價暴增。(鉅亨網資料照合成)
〈觀察〉富邦金總資產十年成長190.2% 蔡明興、蔡明忠帳面身價暴增。(鉅亨網資料照合成)

富邦金 (2881-TW) 近十年大舉併購開疆拓土，總資產節節攀升，截至去 (2021) 年底達到近 10.5 兆元，十年以來大舉成長 190.2%，增速居金控之冠；連帶的也使得富邦金董事長蔡明興、富邦集團董事長蔡明忠兩兄弟的「帳面身價」跟著水漲船高。

富邦金於 2011 年將富邦銀行 (香港) 正式納為 100% 子公司，2013 年開始收購大陸華一銀行股權，直到 2016 年也百分百合併成為子公司，是當年台灣金控公司併購中國大陸銀行的首例。

2015 年富邦金版圖更將觸角延伸至韓國，透過富邦人壽陸續取得韓國現代人壽 48% 股權，而在陸續增資之下，目前以持股高達 77%。

而 2020 年底，富邦金宣布併購日盛金，預計將在今年第一季完成合併；中華徵信所就曾表示，此併購案帶動富邦集團 2020 年資產總額達新台幣 11 兆 1399 億元，超越霖園集團 11 兆 246 億元，擠下霖園集團過去 30 年台灣第一大集團的地位。

若單以富邦金總資產來看，去年已經達到近 10.5 兆元，其中，因為併購日盛金，資產灌入 3670 億元，此部分還沒有算入首季即將合併的日盛金全數資產；跟十年前未大舉擴張的資產總額不到 3.62 兆元相比，成長幅度達 190.2%，增速相當驚人。

富邦金資產價值大躍進，據公開資訊觀測站大股東持股資料顯示，蔡明興去年底持股 372311 張，以當時股價 76.3 元計算，市值 284.07 億元；十年前持股雖不可考，但若跟 2020 年底相比，蔡明興持股 327125 張，當年股價 46.75 元，市值 152.93 億元，等於一年身價就大漲 131.14 億元。

至於蔡明忠去年持有富邦金 351213 張，換算市值 267.97 億元，而 2020 年底僅持股 208507 張，約當市值 97.47 億元，一年帳面身價更是暴增超過 170 億元。
 

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