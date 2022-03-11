外資續賣超台股 晶圓雙雄成主要提款機

台股今 (11) 日開低走低，終場下跌 168.46 點，收在 17264.74 點，年線位置得而復失，成交值縮至 2726.7 億元，外資轉賣，晶圓雙雄仍是主要提款機，不過，投信仍不離不棄，呈現長達 28 個交易日連續買超。

三大法人今合計在集中市場賣超 228.73 億元，其中，外資賣超 226.45 億元，自營商賣超 22.08 億元，僅投信買超 19.8 億元。

觀察今日外資賣超前 10 大標的，依序為台積電 2.8 萬張，開發金 1 萬張，聯電 9300 餘張，永光和富邦金在 7500 張上下，中信中國高股息達 7000 張，技嘉和元大台灣 50 均逾 6600 張，長榮航和元大滬深 300 正 2 均達 6000 張。

而外資買超前 10 大標的分別為友達 2.5 萬張、元大台灣 50 反 1 和群創均逾 2 萬張，長榮 1.2 萬張，中鋼 8000 張，華航 7700 張，燁輝 6300 張，和碩和國泰金在 5000 張上下，中鼎 4700 張。

投信方面，買超 10 大標的依序有華邦電達 9500 張、中鴻逾 4000 張，中鋼和長榮均在 2700 張上下，元大高股息近 2500 張，聯電 2100 餘張，台塑、台達電 1300 張上下，奇鋐近 1200 張。

而投信賣超前 10 大標的分別有技嘉近 3000 張，南亞科、元太、旺宏均逾 1600 張，榮運和安集在 600 張上下，華擎、新唐和台光電 500 張上下，由田近 400 張。

元大投顧說明，大盤底部仍有守，不過，在月線、季線呈現死亡交叉後，目前季線已反轉向下，加上季線未來將持續扣抵高值，料將加速季線的下彎速度，短期台股若守穩進行橫向盤整，有望透過時間換取空間的模式，逐步化解本周指數急殺後混亂的籌碼浮額。