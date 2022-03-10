〈俄烏衝突〉美國遭控助烏開發化武 白宮示警：俄羅斯在為使用化武找理由

俄羅斯日前指控美國幫助烏克蘭開發生化武器，美國周三 (9 日) 警告，這可能是俄羅斯用來當作自己使用化學武器的理由。

俄羅斯外交部發言人 Maria Zakharova 周三稍早稱，有文件顯示美國正在支持烏克蘭的生化武器研發，計畫涉及導致瘟疫、霍亂和炭疽等疾病的病原體，此番言論隨即遭美國和烏克蘭駁斥。

白宮發言人莎琪 (Jen Psaki) 周三表示，這是一次散播假訊息的行動，是多年來俄羅斯對烏克蘭或其他國家所做的那種，目的是為預謀且無端的攻擊行動辯護，美國最終都會揭穿這類虛假理由。

美國也對中國的附和言論表示不滿。中國駐華盛頓大使館發言人劉鵬宇指控美國在烏克蘭擁有 26 座生物實驗室及其他相關設施，遭到美國國務院發言人普萊斯 (Ned Price) 駁斥。

莎琪也稱，美國沒有在任何地方開發或擁有這類武器，完全遵守聯合國的化學武器公約 (Chemical Weapons Convention) 和生化武器公約 (Biological Weapons Convention)，並反控俄羅斯有使用化學武器的不良紀錄。

莎琪說：「既然已提出聲明，我們應該注意俄羅斯在烏克蘭動用化學或生化武器，或是策劃假旗行動 (false-flag operation) 來使用這類武器的可能性，這是一個明顯的伎倆，沒有人會輕易受騙。」