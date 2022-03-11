不僅進入道瓊指數機會大增 亞馬遜分割股票還有助解決一個重大威脅

在亞馬遜 (AMZN-US) 公布 20 多年來首度股票分割之後，其股價周四 (10 日) 大漲 5%，市場認為，分割股票後不僅讓其利於購買，更有希望因此躋身道瓊工業平均指數行列。

這是因為道瓊指數是價格加權，這代表著天價的股票幾乎不會列入，但在 Alphabet (GOOGL-US)、亞馬遜均拆分股票之後，被納入的機會大增。

根據標準普爾道瓊數的指導方針，「通常只有當公司聲譽良好、表現出持續增長，並引起大量投資者興趣時，才會將股票添加到指數中」，這對目前受到高度歡迎的科技股，幾乎不是什麼問題。

蘋果在 2014 年 6 月以 7 比 1 分割股票，並於 9 個月後的 2015 年 3 月加入道瓊指數。Loup Ventures 的 Gene Munster 就認為，所有大型科技公司都將不可避免地被納入道瓊成份股，因為他們最終都將成為本質上的消費必需品公司。

對亞馬遜來說，分割股票的另一個好處是，它也可能解決亞馬遜最重大的挑戰之一：飆升的薪資成本。

當前美國處於通膨環境，薪資也在快速攀升。老闆們為留住工人，快速增加勞動力成本。據亞馬遜財務長 Brian Olsavsky 於去年 10 月指出，與招聘、通貨膨脹和相關的成本，在第 4 季可能高達 40 億美元。

在 20 比 1 的股票分割之後，意味著亞馬遜在實施股票分紅時，將更有彈性。

Munster 指出，股價較低的股票，將允許管理層使用基於股票的激勵措施，而不是直接加薪，以提高整體薪酬並提高員工士氣。