通膨數據餘波盪漾 美債殖利率下跌

由於投資人消化了前一交易日公布的通膨數據，美國國債殖利率周五 (11 日) 早盤下滑。

美東時間清晨 6 點，指標 10 年期美國國債殖利率下跌 2.6 個基點至 1.983%。30 年期美國國債殖利率下跌 3.2 個基點至 2.36%。殖利率與價格成反比，1 個基點等於 0.01 個百分點。

在通膨數據高於預期後，10 年期國債殖利率周四 (10 日) 升破 2%。2 月消費者物價指數 (CPI) 同比上漲 7.9%，為 1982 年以來的最高水平，高於預期的 7.8%。

雖然對通膨上升的擔憂持續存在，但殖利率在周五上午回落。俄羅斯與烏克蘭的戰爭打擊了投資人對股票等高風險資產的興趣，轉而尋求包括債券在內的避險投資。

俄羅斯和烏克蘭之間的會談於周四結束，兩國外長在可能的停火協議上沒有取得任何進展。

前一日俄羅斯軍隊轟炸馬里烏波爾 (Mariupol) 的一家婦產醫院，烏克蘭當局宣稱這次襲擊造成 3 人死亡，其中包括一名兒童。

美國財政部長葉倫 (Janet Yellen) 週四表示，她預計俄烏戰爭將助長頑固的通膨，預計物價將再維持高位一年。

ABP Invest 創始人兼投資長 Thanos Papasavvas 表示，他相信「通膨將持續下去」。他解釋，曾經協助降低物價的全球化浪潮正在消退，這意味著未來「物價和不確定性會更高」。

他說，「所以我們有通膨，而且利率將繼續上升，存在停滯性通膨風險。情況的確不好。」

周五將公布的經濟數據為密西根大學 3 月消費者信心指數初值，將於美東時間上午 10 點公布。