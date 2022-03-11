〈矽力法說〉5年內營收逾倍增 2026年營收目標20億美元

股王矽力 - KY(6415-TW) 今 (11) 日召開法說會，董事長陳偉表示，由於未來新能源車、工業、伺服器等需求強勁，公司擬訂下階段成長目標，期望 2026 年營收達 20 億美元，與去年 7.68 億美元相比，等同近 5 年營收將成長 160%，成長速度驚人。

陳偉看好，現今節能減碳趨勢盛行，在碳中和、綠能等需求帶動下，類比 IC 產業未來數年成長率將高於整體半導體業，以電動車對類比 IC 的需求為例，就比傳統燃油車增加 2-3 倍，公司現今也將半數的研發資源投入汽車電子領域。

陳偉補充，矽力目前多著重在汽車娛樂系統，未來數年將陸續進入新能源汽車的電池、電驅及電控三大領域，屆時車用營收貢獻將非常顯著，估汽車電子占公司營收比重將自 2021 年的 1%，成長至 2026 年的 25%。

分析五大產品線，矽力除車用產品成長快速外，包括消費性電子、工業、資訊、網通四大產品也將維持增長態勢，其中，消費性電子為目前主要營收來源，看好未來隨著 AR/VR 裝置問世、新的顯示技術崛起與自身市占率增加，2026 年業績估達 8-9 億美元。

另外，工業用產品隨著工廠啟動新一輪智能化與節能化，將採用更多類比 IC，以及公司新進入的信號鏈領域，也將挹注成長動能；資訊產品則受惠伺服器等長期需求帶動，每年業績將以 15% 的速度成長，預期屆時達 3 億美元。

陳偉預期，2026 年產品結構仍會以消費性為主，營收比重達 40-45%，工業用、資訊、網通各約 15%，車用則成為第二大產品線，營收比重達 25%。

另外，矽力長期以自家工藝製程平台生產 IC，預期今年 Gen 3 產品的業績貢獻將較去年成長超過 50%，由於 Gen 3 製程的 Die Size 較上一代減少 20-30%，隨著每片晶圓生產顆數增加，營收將增加更多，對毛利率也有顯著貢獻。

矽力也著手開發新一代 Gen4 平台，目前已進入 Spec 階段，預計今年第四季將產品推向市場，期望明年進入爬升階段，看好 2024 年將有顯著的營收貢獻，尤其該製程特別適合信號鏈、工業類產品，也可滿足大電流應用，如伺服器、AI 晶片等，皆是公司未來成長方向。