營收增加 支出減少 小摩首選仍是亞馬遜！

亞馬遜 (AMZN-US) 仍是摩根大通總體的首選。摩根大通表示，電商巨頭亞馬遜 2022 年整體更乾淨、更引人注目。

分析師 Doug Anmuth 的財務模型顯示，亞馬遜今年營收 5323 億美元，年增長率超過 13%，歸功於 Prime 價格和亞馬遜物流 (FBA) 費用的調漲。 (FBA 是讓企業可使用亞馬遜物流網路處理訂單的服務)

除了營收成長，亞馬遜在經歷多年大筆投資後，支出也開始放緩。「自新冠疫情開始，亞馬遜增加了一倍的網絡，其履行能力已經趕上，我們預期亞馬遜今年可從其約莫兩年半的投資周期中大獲其利。」

儘管亞馬遜的業績將與新冠疫情早期 (網購起飛時期) 相比，且通常第一季消費者支出預計較低，但分析師仍發表了樂觀的評論。

Anmuth 估計，本月底止的季度，電商銷售將成長 6% 至 2090 億美元，且大通信用卡數據顯示，相較去年第三季和第四季，第一季迄今的支出僅溫和上升。Anmuth 估計，第一季營收總額達 1158 億美元，符合亞馬遜預測的 1120 億美元至 1170 億美元。

然而，「與去年相比的衝擊到今年結束會顯著放緩，而電商成長同期將加速，估計亞馬遜今年美國電商銷售額將增加 10% 至 9580 億美元。」

今年整體而言，亞馬遜背負的通膨和疫情壓力應有所緩解。分析師認為，亞馬遜因保留大量全職的季節性勞工而定位良好。

亞馬遜長期前景也很有利，Anmuth 預測，亞馬遜將在今年美國調整後零售銷售額中佔比 20.3%，自 2021 年 19% 比例上升，而該比例最終將上升至 40% 以上。