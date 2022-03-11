〈俄烏衝突〉俄烏戰爭衝擊 投資人憂心美企獲利將受打擊

隨著石油和其他大宗商品成本飆升，以及包括麥當勞 (MCD-US) 等美國主要企業在俄羅斯入侵烏克蘭後停止在俄羅斯當地的業務，投資人擔憂，美企的獲利情況恐因此受到衝擊。

除麥當勞外，百事可樂 (PEP-US)、可口可樂 (KO-US) 和星巴克 (SBUX-US) 等公司都也已經在本週二宣布停止在俄羅斯的銷售。麥當勞表示，暫時關閉在俄羅斯的 847 家門市，將帶來每月約 5000 萬美元的虧損。

S&P Dow Jones Indices 資深指數分析師 Howard Silverblatt 指出，對部分公司而言，與關閉俄羅斯業務相關的一次性損失，可能會對現金流產生重大影響。

分析師表示，最近美股大幅下跌，表明投資者已經在對盈餘衝擊進行股價反映。標準普爾 500 指數的本益比目前約為 19 倍，低於年初時的 22 倍以上。

美國企業將在下個月將開始發布第一季的財報。根據 Refinitiv 的 IBES 數據顯示，分析師們普遍預計標準普爾 500 指數成分股企業第一季的每股盈餘 (EPS) 將較去年同期增長 6.2%，並在第二季增長 5.7%。與 2021 年 52% 增長率相比，標準普爾 500 指數 2022 年的獲利增長率僅有 8%。

獨立研究公司 Earnings Scout 執行長 Nick Raich 表示，針對第二季，企業盈餘恐怕接近於零成長。第三和第四季的成長率恐怕也會減緩。

小摩 (JP Morgan) 也曾表示，相較於俄烏戰爭本身造成的衝擊，戰爭導致大宗商品價格飆漲，傷害了消費者支出與市場情緒，將為美國企業與股市帶來更大的風險。