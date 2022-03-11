〈俄烏衝突〉美金融業撤離俄國 奔逃首選是杜拜

俄羅斯 2 月 24 日侵略烏克蘭以來，銀行和金融業爭相出走俄羅斯，杜拜成了這些企業的登陸首選。

由於在俄羅斯營運越來越困難，例如摩根大通 (JPM-US)、羅斯柴爾德銀行和高盛集團 (GS-US) 不是已經撤離俄羅斯，就是正在研議撤離。

高盛周四率先宣布退出俄羅斯後，摩根大通緊隨其後，而此前一日花旗集團 (C-US) 已表態將限制在俄業務。

目前尚不清楚自俄軍入烏以來有多少銀行家已離開莫斯科，以及他們將在海外滯留多久。

知情人士表示，高盛在莫斯科員工中，約有一半已經離開或正要搬遷至杜拜。高盛在莫斯科約有 80 名雇員。《彭博》先前也報導，高盛部分銀行家正搬到杜拜。

知情人士稱，少數來自莫斯科的摩根大通銀行家現在位於杜拜，但該行沒有正式的喬遷計畫。摩根大通在莫斯科擁有約 160 名員工。

另一家國際銀行杜拜的銀行家表示，公司已將約莫 4 人自莫斯科調派到杜拜，未來幾日還會有更多人搬過來。

另外，2 名知情人士透露，羅斯柴爾德也在考慮將位於俄羅斯的行員移轉他處，其中一個選擇就是杜拜。羅斯柴爾德拒絕回應置評請求。

知情人士表示，雖然杜拜已是眾人熱愛的選項，但銀行家撤離後還有其他登陸目的地，例如土耳其。

一位現居迪拜的莫斯科金融業專業人士表示，目前這些銀行家計劃停留多久「沒有定案」。

由於俄羅斯向來是石油輸出國家組織 (OPEC) 盟國之一，素來關係良好，有 OPEC + 成員國身分，因此阿拉伯國家目前對俄羅斯侵略烏克蘭採取中立立場。

杜拜部分吸引力在於物流，雖然一些國家在俄軍入烏後已對俄羅斯飛機關閉領空，但莫斯科和杜拜之間的航班一直持續運作。

杜拜還是大型金融中心，與莫斯科相距約 5 小時航班，時差僅 1 小時。

谷歌航班數據顯示，周三至周五期間，阿聯酋航空從莫斯科到杜拜最低價單程機票暴漲 30 倍至 2369 美元，凸顯需求激增。