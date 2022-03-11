下周油價連5漲 汽柴油估漲0.3、0.4元 95無鉛衝破33元

本周國際油價走勢如坐雲霄飛車，隨著俄烏戰爭發展，布蘭特 (Brent) 原油一度飆漲至每桶近 140 美元，儘管近二日快速回跌，但國內油價下周仍將連 5 漲，由於中油啟動雙重平穩機制，預估 14 日凌晨零時起，汽油每公升調漲 0.3 元、柴油 0.4 元，其中 95 無鉛汽油將衝破 33 元，創 7 年多新高。

俄羅斯入侵烏克蘭進入第 15 天，各國紛紛祭出制裁，美國總統拜登 8 日宣布禁止進口俄羅斯石油與其他能源，英國政府隨後也跟進，表示將在今年底前逐步停止進口俄羅斯石油及其產品，Brent 原油價格應聲暴漲，一度逼近每桶 140 美元，創下 2008 年以來新高。

不過，烏克蘭總統對俄羅斯態度出現軟化，表態不再堅持加入北約組織，加上阿拉伯聯合大公國駐華盛頓大使呼籲石油輸出國組織與夥伴國加快增產腳步，9 日油價大幅回落，10 日持續收低，4 月交割的 WTI 原油期貨價格下跌 2.5%，收每桶 106.02 美元，5 月交割的 Brent 原油期貨價格下跌 1.6%，收每桶 109.33 美元。

根據中油官網顯示，本周累算至 3 月 10 日的調價指標 7D3B 周均價為每桶 124.83 美元，較上周大漲 16.10 美元；新台幣兌美元匯率 28.348 元，較上周貶值 0.281 元。

依中油浮動油價調整機制作業原則，下週汽油零售價每公升本應調漲 5.7 元，柴油調漲 7.4 元，不過，為維持價格低於亞洲鄰近國家 (日、韓、港、星)，中油先吸收部分漲幅，而 95 無鉛汽油超出 30 元，進一步啟動油價平穩措施，第一階段吸收 25% 調幅及第二階段吸收 50% 調幅。因此，預估下周國內汽油約調漲 0.3 元，柴油調升 0.4 元。

若依預估調漲幅度來看，下周 92 無鉛汽油每公升將來到 31.6 元，95 無鉛汽油 33.1 元，98 無鉛汽油 35.1 元，超級柴油每公升 29.5 元，為連續第 5 周上漲。詳細的油價整幅度請以中油周日公布的資訊為主。