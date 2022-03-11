5類建物屋頂裝設太陽光電 高市祭最高補助30萬元

台灣 2025 年太陽能裝置容量力拚達到 20GW，為鼓勵民間建築物設置太陽光電，高雄市政府今 (11) 日宣布祭出高額補助，總經費 1500 萬元，從 3/15 起接受民眾申請，補助金額每峰瓩 (Kw) 從 6000 至 1 萬元不等，獨棟、連棟住宅等 5 類建築物屋頂裝設太陽光電，最高補助 30 萬元。

高雄工務局長楊欽富表示，去年協助高雄市民完成建置 2030 kw 的太陽光電系統，未來 20 年可協助高市供應約 5187 萬度的電力回饋；並依據經濟部能源局的再生能源躉售費率計算，累計將有 3 億元左右的躉售獲益。不僅是提供有效的低碳能源的具體社會貢獻，也有實質的躉售費用收入。

工務局說明，太陽光電屋頂的設置除可達到良好隔熱效果、降低室內溫度外，另經技師簽證提高屋頂結構安全也有良好助益。另外，一般住家屋頂可設置 9 峰瓩 (KW) 太陽光電板，裝置費用大約花了 63 萬元，領取補助 5.4 萬元，預計回收年限為 9 年，剩下 11 年的發電為淨賺收入。

工務局說明，本市氣候條件日照量充足，是發展太陽能光電最佳的區域，高市府持續編列預算辦理太陽光電補助，今年度總補助經費共 1500 萬元。

今年度補助對象分為「獨棟」、「出租屋頂之公寓大廈」、「連續相連三棟 (含) 以上」、「連續相連五棟 (含) 以上」及「都市危險及老舊建築物加速重建條例」的建築物，每一申請案最高補助金額以 20 萬元為限。

不過，同一申請人如果有多案申請補助，累積最高補助金額以 30 萬元為上限，公告補助期限是 3 月 15 日至 10 月 15 日，市府擴大補助鼓勵民眾種綠電賺綠金。