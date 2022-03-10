全台2月出生數逾1年新低 新北總人口數跌破400萬

台灣少子化已成國安危機，內政部今 (10) 日公布今年 2 月戶口統計資料，出生人數再度跌破萬人，僅 9617 名新生兒，為逾一年來單月新低，全台總人口數為 2331 萬 9776 人，較去年同期減少將近 22 萬人，而新北市單月減逾 4500 人，總人口數正式跌破 400 萬大關。

台灣人口連續兩年「生不如死」，根據內政部統計，今年 2 月出生數為 9617 人，平均約每 4.19 分鐘出生一個嬰兒，折合年粗出生率為千分之 5.37，較 1 月減少 3520 人、26.79%，較去年同月減少 1880 人、16.35%。

死亡數方面，2 月人口死亡數為 1 萬 4887 人，平均每 2.7 分鐘死亡一人，折合年粗死亡率為千分之 8.32，較 1 月減少 1067 人、6.68%，較去年同月小幅增加 31 人。

截至今年 2 月底，台灣人口自然增加 (出生人數減死亡人數) 為 -5270 人；社會增加 (遷入人數減遷出人數) 則為 -24620 人，總增加為 -29890 人。

就縣市別來看，2 月出生數最多仍為新北市 1442 人，但較 1 月下滑逾 3 成，桃園市 1260 人居次，第三多為高雄市 1183 人高過台中市的 1097 人。粗出生率最高為彰化縣的千分之 7.39，其次為新竹縣千分之 7.29，第三高為桃園市千分之 7.23。

截至今年 2 月底，全台總人口數為 2331 萬 9776 人，較去年同月減少 21 萬 9812 人、0.93%；與上月比較，減少 29890 人、0.12%。新北市總人口數正式跌破 400 萬大關，降至 399 萬 9305 人，而彰化縣 2 月少了 1311 人，剩下 125 萬 2997 人，推算 6 月前就會跌破直轄市人口門檻的 125 萬人。

今年適逢農曆虎年，部分傳統習俗認為不宜婚嫁生子，往年生育率向來偏低，加上受到本土疫情的衝擊，全台結婚對數明顯縮減，透過婚姻帶動跨國的人口移動也大減，也就是外籍配偶的部分，今年人口負成長情形恐持續惡化，出生數面臨 15 萬保衛戰。